Sürücüsünü arı sokan motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde, seyir sırasında sürücüsünü arı sokan motosikletin devrilmesi nedeniyle 2 kişi yaralandı.

Demirci-Salihli kara yolunda 45 PP 293 plakalı sepetli motosikletiyle Salihli yönünde ilerleyen N.A'yı (39) Yeşildere mevkinde arı soktu.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi.

Kazada sürücü N.A. ile motosikletteki F.K. (57) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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