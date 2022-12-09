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Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil duvara çarparak durabildi

09.12.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak-Ankara kara yolunda sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil duvara çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil duvara çarparak durabildi

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre 67 DH 964 plakalı Nissan marka otomobil sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.

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