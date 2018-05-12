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Survivor 2018 69. bölüm fragmanı! Anlat Bakalım'da Acun ve Şeyma yarışmacılara karşı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.05.2018 02:10 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 12 Mayıs Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 69. bölümünün tanıtımı yayınlandı. Survivor yeni bölümde birleşme haftasının ilk gününde prodüksiyon ile yarışmacılar arasında eğlenceli yarışmalar yer alacak. Survivor'da Acun Medya ekibi ve yarışmacılar futbol maçında karşı karşıya gelecek. Yeni bölümde asıl eğlencenin olacağı Anlat Bakalım'da ise Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Metin Kuş gibi isimlerin yer aldığı prodüksiyon ekibi, yarışmacılardan oluşan karma takıma karşı yarışacak!

Survivor 2018 69. bölüm fragmanı! Anlat Bakalım'da Acun ve Şeyma yarışmacılara karşı!

Survivor 2018'de Acun Ilıcalı büyük sürprizlerin yer alacağı birleşme haftasını başlattı. Survivor'da birleşmeden önceki son ödül oyununun ardından yarışmacılar, şarkı yarışması provaları için Tarık Sezer Orkestrası'yla çalışmaya başladı.

Cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölümde ise, Gönüllüler ve Ünlüler'in erkeklerinden oluşan karma takım, Acun Medya prodüksiyon ekibiyle geleneksel hale gelen futbol maçına çıkacak. Ümit Karan ve Acun Ilıcalı'nın golleriyle şov yaptığı maçı, yarışmacılar kazanırsa sürpriz bir hediyeye kavuşacak.

METİN KUŞ ANLAT BAKALIM'DA ŞOV YAPACAK!
Survivor yeni bölümde Anlat Bakalım'da bu defa Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, doktor Metin Kuş, Esat Yontunç ve Oğulcan Engin'den oluşan prodüksiyon ekibi, yarışmacılarla karşı karşıya gelecek. Her zaman sakatlanan yarışmacılara müdahaleleriyle ekranda yer alan Survivor doktoru Metin Kuş ise ilk defa farklı bir yönüyle seyirci karşısında olacak.

BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?
Survivor'da birleşme partisi ise Pazar akşamı ekrana gelecek. Aleyna Tilki'nin konser vereceği partide önce, geleneksel şarkı yarışması yapılacak. Şarkı yarışmasını kazanan isim ise sürpriz bir hediyenin sahibi olacak. İbrahim Büyükak da geceye esprileriyle renk katacak. Partinin ardından ise yarışmacılar geceyi otelde geçirecekler. Survivor'da bu hafta birleşme partisi nedeniyle dokunulmazlık oyunu ve eleme de olmayacak.

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