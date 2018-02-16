Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu'nun korkutan sakatlığı! İşte 5. bölüm fragmanı

**Survivor 2018'in 16 Şubat Cuma akşamı yayınlanacak olan 5. bölümünde, Alp Kırşan'ın açıkladığı ödül için All Star ve Gönüllüler takımları kıyasıya bir yarışa girdi. Survivor'da bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında, Hakan Hatipoğlu parkurda herkesi korkutan bir sakatlık yaşadı.

Zorlu parkurda kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı ödül oyununda üzeri ağla örtülü bir bölüme oldukça hızlı giren Hakan kafasını çok sert şekilde çarptı. Acı içinde yığılan Hakan Hatipoğlu'nun çığlıkları adayı inletirken, herkes büyük şok yaşadı. Arkadaşlarının hemen yardımına koştuğu Hakan'a ilk müdaheleyi Survivor doktoru

Metin Kuş yaptı.

Büyük acı çeken Hakan Hatipoğlu, oyun alanında hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hakan ne zaman takıma dönecek, Survivor'a devam edebilecek mi yoksa diskalifiye mi olacak henüz belli olmadı. Hakan'ın son durumu hastanede yapılan müdahelenin ardından açıklanacak.

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