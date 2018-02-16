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Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu'nun korkutan sakatlığı! İşte 5. bölüm fragmanı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2018 00:46 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in Cuma akşamı ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünde, ödül oyunu sırasında Gönüllüler'den Hakan Hatipoğlu korkutan bir sakatlık yaşadı. Parkurda kafasını vuran Hakan acı içinde kıvranırken Turabi de hemen yanına koştu. Hastaneye kaldırılan Hakan Hatipoğlu'nun sağlık durumun nasıl olduğu ise Metin Kuş'un açıklamasıyla belli olacak. Hakan Hatipoğlu yaşadığı ve herkesi korkutan büyük sakatlık sonrasında Survivor 2018'e devam edecek mi yoksa diskalifiye mi olacak?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu'nun korkutan sakatlığı! İşte 5. bölüm fragmanı

**Survivor 2018'in 16 Şubat Cuma akşamı yayınlanacak olan 5. bölümünde, Alp Kırşan'ın açıkladığı ödül için All Star ve Gönüllüler takımları kıyasıya bir yarışa girdi. Survivor'da bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında, Hakan Hatipoğlu parkurda herkesi korkutan bir sakatlık yaşadı.

Zorlu parkurda kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı ödül oyununda üzeri ağla örtülü bir bölüme oldukça hızlı giren Hakan kafasını çok sert şekilde çarptı. Acı içinde yığılan Hakan Hatipoğlu'nun çığlıkları adayı inletirken, herkes büyük şok yaşadı. Arkadaşlarının hemen yardımına koştuğu Hakan'a ilk müdaheleyi Survivor doktoru
Metin Kuş yaptı.

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Büyük acı çeken Hakan Hatipoğlu, oyun alanında hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hakan ne zaman takıma dönecek, Survivor'a devam edebilecek mi yoksa diskalifiye mi olacak henüz belli olmadı. Hakan'ın son durumu hastanede yapılan müdahelenin ardından açıklanacak.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
geçmiş olsun. takip etmiyorum. memlekette hakandan önce ne meseleler var. bırakın artık bu işleri
senaryo iyi işliyor,
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