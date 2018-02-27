Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu

Survivor'da dokunulmazlık oyununu ikinci defa kaybeden Gönüllüler takımı eleme için ada konseyinde oylama yapmıştı. Oylamada Gizem ve Birsen'in isimleri eşit sayıda yazılınca ikisi de eleme adayı olmuştu. Haftanın en iyi oyun performansına sahip yarışmacısı olan Yağmur, Ramazan'ın adını eleme adaylığı için söylemişti.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Melih ise Cumali Akgül'ü eleme adayı yapmıştı. Gönüllüler'de sms oylamasına kalan, Cumali, Ramazan, Gizem ve Birsen arasında en az oyu alan isim belli oldu. Survivor 2018'de ikinci elenen yarışmacı Gizem Kurtulan oldu.

Ada konseyinde adının açıklanmasından sonra duygularını paylaşan Gizem, 'Hayırlısı böyleymiş. Halkın takdiri. Arkamda güzel bir takım ve arkadaşlıklar bırakacağım' dedi. Acun Ilıcalı ise, Gizem için 'Survivor'dan konuşmalarınla davranışlarınla gayet başarılı bir yarışmacı olarak ayrılıyorsun' diye konuştu.

HAFTANIN EN İYİ YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Survivor 2018'de yarışmacılar arasında performans ödülünü de Acun Ilıcalı ilk defa açıkladı. Geçen haftanın en iyi iki erkek ve iki kadın yarışmacıya bu hafta kek ödülü verildi. Erkeklerde en yüksek performansa sahip iki yarışmacının yüzdeleri de aynı oldu. All Star'dan Ümit Karan ve Adem Kılıçcı haftanın en başarılı iki erkek yarışmacısı oldu. Kadınlarda ise birinci isim Gönüllüler'den Yağmur olurken, ikinci ise All Star'dan Damla oldu.