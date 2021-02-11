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Survivor 2021'in yeni yarışmacıları kimler oldu? Survivor'da ünlüler ve gönüllülere katılan Öykü, Berkay ve Yiğit kimdir?

11.02.2021 21:47 | Son Güncelleme:
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Survivor 2021'in yeni yarışmacıları kimler oldu? Survivor'da ünlüler ve gönüllülere katılan Öykü, Berkay ve Yiğit kimdir?

Survivor 2021 yarışmasının kadrosuna 3 yeni yarışmacı daha katıldı. Survivor ödül oyunu öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımlarına yedeklerden yeni yarışmacıların katılacağı açıklandı. Survivor'ın yeni yarışmacıları olan Öykü, Berkay ve Yiğit ödül oyununda ilk defa parkura çıktı. İşte Survivor 2021'e yedeklerden katılan yeni yarışmacılar.

Survivor 2021'in 11 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyunu öncesinde Survivor'a yedeklerden katılan yeni yarışmacıları çağırdı ve yeni yarışmacılar Survivor'da ilk oyunlarına çıktı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımlarına yedeklerden Berkay Yuvakuran, Yiğit Oruçoğlu ve Öykü Uysal katıldı. Yiğit ünlüler takımına, Öykü ve Berkay ise gönüllüler takımına dahil oldu.

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SEMİH YUVAKURAN'IN OĞLU DA SURVIVOR'DA

Survivor'da gönüllüler takımına katılan Berkay, Fenerbahçeli eski milli futbolcu Semih Yuvakıran'ın oğlu. Berkay Yuvakuran'in ağabeyi Utku Yuvakuran ise Beşiktaş’ta kalecilik yapıyor.

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2 Kasım 1997 tarihinde doğan Berkay Yuvakuran da amatör olarak futbol oynuyor.

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SURVİVOR YİĞİT ORUÇOĞLU KİMDİR?

Yiğit Oruçoğlu, 19 Ocak 2000 İstanbul/Kadıköy doğumludur. Hayatını İstanbul’da ikamet ettiren Yiğit Oruçoğlu, bugüne dek hayatında sürekli sporun olduğunu belirten Yiğit Oruçoğlu, aslen anne tarafından Trabzon, baba tarafından ise Erzincanlıdır. Doğuş Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği okumakta olan Yiğit Oruçoğlu, Survivor’a hayallerini gerçekleştirmek için geldiğinden ve yarışmada elinden gelenin en iyisini yapacağından bahsediyor.

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Yiğit Oruçoğlu, 14 yaşına kadar profesyonel yüzme sporu ile ve daha sonrasında 5 sene basketbolda birçok müsabakada yer almıştır. Şuan aktif olarak Crossfit sporu ile ilgilenen başarılı sporcu, Survivor’a oldukça kuvvetli bir fizikle geldiğini belirtiyor. Henüz öğrenci olmaktan olan Yiğit Oruçoğlu’nun medeni hali bekardır.

ÖYKÜ UYSAL KİMDİR?

Survivor Öykü Uysal, 2 Şubat 1990 tarihinde İzmir’de doğdu. Aslen İzmirli olan güzel yarışmacı Uşak’ta yaşamaktadır. 2015 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde mezun olan Öykü Uysal, 7 yıl boyunca lisanslı bir şekilde hentbol oynamıştır.

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Atletik yapısının yaptığı sporla ilgili olduğunu belirten Öykü Uysal, yarışmalarda hırsına ve kazanma isteğini her daim ortaya koyacağını belirtiyor. Hentbolun yanı sıra ilgilendiği spor dalları arasında fitness da bulunan Öykü Uysal, hayatını sporsuz yaşayamayacağından bahsediyor. Sporun kendisi için çok önemli olduğunu dile getiriyor.

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Öykü Uysal, hayatının büyük bir kısmını sporla geçiriyor ve spor salonu işletmeciliği yapmaktadır. Survivor 2021 gönüllüler takımına katılan Öykü Uysal, evli ve bir çocuğu var.

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