Survivor 2022 birincilik ödül ne? Survivor All Star şampiyonu ne kadar para alacak, kaç TL?

Survivor'da büyük final bu akşam yapılacak. Nisa ile Ayşe arasındaki sms oylamasında kazanan Nisa oldu. Batuhan da SMS'lerde geride kaldı. Adem ve Nisa büyük finalde kozlarını paylaşacak. Peki Survivor 2022 birincilik ödül ne? Survivor şampiyonu ne kadar para alacak, kaç TL? Tüm bu soruların yanıtı ve merak edilenler haberimizde...

SURVİVOR 2022 BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE?

Aylardır parkur ve ada yaşantısında performans sergileyen birçok yarışmacının arasından son ikiye kalanlar Adem ve Nisa oldu. Survivor 2022 All Star şampiyonu bu 2 yarışmacı arasından çıkacak. Büyük ödülün ne olduğu henüz belli değil. Ödülü, Acun Ilıcalı'nın açıklaması bekleniyor.

SURVİVOR ŞAMPİYONU NE KADAR PARA ALACAK, KAÇ TL?

Survivor 2020 ödülü 500 bin TL olmuştu. Bu seneki birincinin ise 500 bin TL ile 1 Milyon TL arasında bir para ödülü kazanması bekleniyor.

SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Survivor finali 30 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

