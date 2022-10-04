Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? İddialar olay oldu

Survivor All Star 2022 sezonunun ardından gözler Survivor 2023'e çevrildi. Survivor 2023 hakkındaki iddialar sosyal medyada olay oldu. İddialara göre Survivor 2023'te fenomenler de yer alacak. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi MasterChef sona erdikten sonra başlayacak. Ocak veya şubat aylarında başlayan Survivor'un bu defa şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

Survivor 2023'ün 'All Star- Fenomenler' olarak ekranlara geleceği iddia edildi. Ancak tam kadro henüz net değil.

İşte Survivor 2023'te yer alacağı iddia edilen kişiler:

Hakan Hatipoğlu

Hikmet Tuğsuz

Stevan Salam

Semih Öztürk

Damla Can

Furkan Kızılay

Merve Aydın

Faster Abdü

Merve Yalçın

Yaren Alaca

Cellat

