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Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? İddialar olay oldu

04.10.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 sezonunun ekranlarda ne zaman yer alacağı araştırılıyor. Survivor 2023 sezonunda yer alacak yarışmacıların isimleri sosyal medyada gündem oldu. Bu isimlerin arasında fenomenler de bulunuyor. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? İddialar olay oldu

Survivor All Star 2022 sezonunun ardından gözler Survivor 2023'e çevrildi. Survivor 2023 hakkındaki iddialar sosyal medyada olay oldu. İddialara göre Survivor 2023'te fenomenler de yer alacak. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi MasterChef sona erdikten sonra başlayacak. Ocak veya şubat aylarında başlayan Survivor'un bu defa şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? İddialar olay oldu

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

Survivor 2023'ün 'All Star- Fenomenler' olarak ekranlara geleceği iddia edildi. Ancak tam kadro henüz net değil.

İşte Survivor 2023'te yer alacağı iddia edilen kişiler:

Hakan Hatipoğlu
Hikmet Tuğsuz
Stevan Salam
Semih Öztürk
Damla Can
Furkan Kızılay
Merve Aydın
Faster Abdü
Merve Yalçın
Yaren Alaca
Cellat

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survivor survivor all star sosyal medya
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