Survivor 2024 ne zaman başlar, tarih belli mi? Acun Ilıcalı Açıkladı! İşte Survivor 2024 kadroları

Survivor 2024, yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef All Star final yaptıktan sonra yerini Survivor alacak. Yeni sezon yolculuğunda izleyici karşısına çıkacak Survivor 2024 All Star yeni yılda ekranlarda olacak. Programın takipçileri yayın günün merak ediyor. Diğer taraftan kırmız ve mavi takımlar da belli oldu. Yeni formatıyla bu sezon dikkat çeken Survivor 2024 All Star'da SMS sistemi kalktı. Yarışmanın sevenleri ise Survivor'ın başlayacağı tarihi sorguluyor. İşte tarihi...

SURVİVOR 2024 NE ZAMAN BAŞLAR, TARİH BELLİ Mİ?

Survivor 2024 All Star ilk bölümüyle 1 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 20.00'da TV8'de yayınlanacak.

TV8 ekranlarında yayınlanan programda Acun Ilıcalı yarışmacıları Mavi ve Kırmızı olarak iki takıma ayırdı.

İŞTE SURVİVOR 2024 KADROLARI

İzleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışmanın yeni formatında yarışmacılar SMS olmadan performansa göre değerlendirilecek.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi

Bozok Gören

Nihat Altınkaya





