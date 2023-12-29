Survivor 2024 ne zaman başlar, tarih belli mi? Acun Ilıcalı Açıkladı! İşte Survivor 2024 kadroları

Survivor 2024, yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef All Star final yaptıktan sonra yerini Survivor alacak. Yeni sezon yolculuğunda izleyici karşısına çıkacak Survivor 2024 All Star yeni yılda ekranlarda olacak. Programın takipçileri yayın günün merak ediyor. Diğer taraftan kırmız ve mavi takımlar da belli oldu. Yeni formatıyla bu sezon dikkat çeken Survivor 2024 All Star'da SMS sistemi kalktı. Yarışmanın sevenleri ise Survivor'ın başlayacağı tarihi sorguluyor. İşte tarihi...
Survivor 2024 All Star ilk bölümüyle 1 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 20.00'da TV8'de yayınlanacak.
TV8 ekranlarında yayınlanan programda Acun Ilıcalı yarışmacıları Mavi ve Kırmızı olarak iki takıma ayırdı.
İzleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışmanın yeni formatında yarışmacılar SMS olmadan performansa göre değerlendirilecek.
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can
Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Pınar Saka
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
Doğukan Manço
Furkan Kızılay
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi
Bozok Gören
Nihat Altınkaya