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Survivor 2025 yarışmacısı olacağı iddia edildi! Nagihan Karadere patladı: Lütfen baskı yapmayın

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.09.2024 10:27
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Survivor All Star'ın en iddialı isimlerinden olan ve Acun Ilıcalı'yı çıldırtmasıyla günlerce gündemde kalan Nagihan Karadere Survivor 2025 kadrosunda yer alacağı iddialarıyla gündeme geldi. Nagihan Karadere en sonunda patladı.

Survivor 2025 yarışmacısı olacağı iddia edildi! Nagihan Karadere patladı: Lütfen baskı yapmayın

Survivor All Star 2024'te kavgalarıyla adından söz ettiren Nagihan Karadere yarışmada büyük bir kaza geçirmişti. Günlerde oyunlara çıkamayan Nagihan'ı Acun Ilıcalı diskalifiye etmek istemiş ancak Karadere yarışma azmiyle devam etmek istemişti.

Uzun süredir tedavi olan Nagihan Karadere'nin sosyal medyada Survivor 2025'e katılacağı iddia edildi. Bu iddialar sonrasında fanlarından yarışmacıya mesaj yağdı.

Nagihan Karadere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isyan ederen "Arkadaşlar mesaj kutum patlayacak artık. Spor yapıyorum, heyecanlanıyorsunuz. Gerçekten heyecanınızı kursağınızda bırakmak istemem ama gerçekten fizik tedavi oluyorum ve güçlendirme yapıyorum" dedi.

WW

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"TOPARLANMA SÜRECİNDEYİM"

"Güçlendirme yapmam için antrenman yapmam gerekiyor. Gezip tozarak bacak güçlenmiyor" diyen Survivor Nagihan, "Bayağı bir güç kaybetmişim ve eski haline gelmek üzere dizim. Hatta ve hatta bayağı da güçlendim. O yüzden de lütfen baskı yapmayın. İyileşirsem size müjdeyi veririm ama şu an toparlanma sürecindeyim. İki bacak arasında ciddi bir güç kaybı vardı. Birbirlerine yaklaştıklarını söyleyebilirim. Her şey yolunda keyfim yerinde" ifadelerini kullandı.

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Nagihan Karadere
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