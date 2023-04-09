Survivor'a 15 gün dayanabilmişti! Tayt sevdası çok konuşulan Berdan Mardini bu kez de Berdan 'Barbie'ni oldu

Berdan Mardini'nin Barbie akımına uyarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım olay oldu. Survivor'dan sağlık problemleri nedeniyle ayrılan ve yarışma öncesinde de tayt giydiği için gündem olan ünlü şarkıcı yine çok konuşuldu.

Ünlü şarkıcı, hayranının yaptığı 'Barbie' konseptli görsele yer verdi.

BERDAN MARDİNİ DE BARBIE AKIMINA UYDU

İşte Berdan Mardini'nin sosyal medya paylaşımı:

YENİ İŞİNİ DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz yıl spor yaparken tayt tercih etmesi nedeniyle çok konuşulan Berdan Mardini yeni mesleğini duyurdu.

Berdan Mardini açıklamasında "Biz üretmeye çalışmaya istihdam sağlamaya devam ediyoruz ya siz? Biz siyasete değil arkamızda eser bırakmaya bakarız. Şarkılarımız ile fabrikalarımız tarlalarımız ile tarım ile. Biz topraktan üreterek ülkemize katma değer katmaya köylülerimizin yanında olmaya devam edeceğiz şehirlerde sahnelerde kazanıp köylülerimizle birlikte yiyeceğiz" dedi.

"Siz konuşmaya devam edin" diyen türkücünün bu imalı sözlerle kime gönderme yaptığı merak konusu oldu.



