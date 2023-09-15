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  4. Survivor’da Turabi ve Merve Aydın'la yarışmıştı! Duygu Bal'ın son halini gören şaştı kaldı

Survivor’da Turabi ve Merve Aydın'la yarışmıştı! Duygu Bal'ın son halini gören şaştı kaldı

15.09.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor’ın unutulmaz yarışmacıları arasında 2014 yılında yarışmaya katılan Duygu Bal da yer alıyor. Yarışmadaki tavırları ile hafızalara kazınan Duygu Bal Turabi Çamkıran, Sahra Işık, Merve Aydın gibi isimlerle beraber yarışmıştı. Görenlerin tanıyamadığı Bal’ın son hali ağızları açık bıraktı.

Survivor’da yarıştığı dönemde tavırları ve düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine toplayan Duygu Bal’ın son hali gündem oldu. Survivor’ın iddialı isimleri ile yarışan Duygu Bal'ın şimdiki halini görenler şaştı kaldı.

duygu balın son hali şaşırttı

Şimdilerde 36 yaşında olan ünlü isim Survivor’da 2014 yılında yarışmıştı. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu olan başarılı isim, voleybola Ankara'da başladı.

survivor yarışmacısı duygu balı görenler tanıyamadı

Emlak Toki'de oynadıktan sonra 2007-2008 sezonunda Vakıfbank Güneş Sigorta takımına transfer olan Duygu Bal 2010-2011 sezonunda İtalya A1 Ligi takımlarından Riso Scotti Pavia'ya geçti.

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Daha sonra 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe ile 2012 yılında CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu’nu elde etti.

duygu

Doha'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Fenerbahçe kadrosunda yer aldı.

survivor duygu balın son halini gören şaştı kaldı

Kasım 2014'te voleybolu bıraktığını açıklayan Bal, turizm sektöründe iş hayatına atıldı.

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