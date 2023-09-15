Survivor’da Turabi ve Merve Aydın'la yarışmıştı! Duygu Bal'ın son halini gören şaştı kaldı

Survivor’da yarıştığı dönemde tavırları ve düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine toplayan Duygu Bal’ın son hali gündem oldu. Survivor’ın iddialı isimleri ile yarışan Duygu Bal'ın şimdiki halini görenler şaştı kaldı.

Şimdilerde 36 yaşında olan ünlü isim Survivor’da 2014 yılında yarışmıştı. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu olan başarılı isim, voleybola Ankara'da başladı.

Emlak Toki'de oynadıktan sonra 2007-2008 sezonunda Vakıfbank Güneş Sigorta takımına transfer olan Duygu Bal 2010-2011 sezonunda İtalya A1 Ligi takımlarından Riso Scotti Pavia'ya geçti.

Daha sonra 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe ile 2012 yılında CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu’nu elde etti.

Doha'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Fenerbahçe kadrosunda yer aldı.

Kasım 2014'te voleybolu bıraktığını açıklayan Bal, turizm sektöründe iş hayatına atıldı.



