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Survivor Adem Kılıçcı kimdir? Adem Kılıçcı kaç yaşında ve nereli?

30.06.2022 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'a üçüncü defa katılan Adem Kılıçcı, büyük finale adını yazdıran yarışmacı oldu. Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Adem Kılıçcı'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Adem Kılıçcı kimdir? Adem Kılıçcı kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Survivor Adem Kılıçcı kimdir? Adem Kılıçcı kaç yaşında ve nereli?

Adem Kılıçcı Survivor 2022 sezonunda finalist oldu. Kılıçcı Survivor'da 2017 ve 2018 sezonlarında da katılmış, 2017 sezonunda ikinci, 2018 sezonunda ise birinci olmuştu. Peki Survivor Adem Kılıçcı kimdir? Adem Kılıçcı kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Survivor Adem Kılıçcı kimdir? Adem Kılıçcı kaç yaşında ve nereli?

ADEM KILIÇCI KİMDİR?

5 Mart 1986 Ağrı doğumlu Adem Kılıçcı küçük yaşlarından itibaren boksla ilgileniyor. Kılıçcı lisans eğitimini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde aldı. 2008 ve 2012 olimpiyatlarında boksta Türkiye'yi temsil etti.

21 yaşına kadar Ağrı’da yaşadıktan sonra İstanbul'a geldi. Bu yıllarda harçlığını çıkarmak için su ve limonata sattığını ifade etti. Kılıçcı aynı zamanda eğitimi öğretmenliği de yapmaktadır.

2004'te Antalya'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonasında gümüş madalya aldı. 2007 Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya, 2009 Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya, 2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya, 2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazandı.


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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