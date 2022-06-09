Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ev haliyle olay oldu! Sütyensiz haliyle videoya çekildiğini anlayınca...

Survivor yarışmasıyla herkes tarafından tanınan ve bilinen bir isim haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, güzelliği ve fiziğiyle herkesi mest etmeye devam ediyor. Özel hayatıyla ilgili sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan güzel yarışmacının, dekolteli pozları resmen büyülüyor.

DALGINLIĞINA GELDİ GÖĞÜSLERİNİ ELİYLE KAPADI

Güzel sunucu Hande Sarıoğlu ve eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ile yakın arkadaş olan Aleyna Kalaycıoğlu, neredeyse her gününü arkadaşlarıyla birlikte geçiriyor.

Hande Sarıoğlu'nun yaptığı son paylaşımda ise, 'Altın kızların altın günü' notuyla Aleyna Kalaycıoğlu'nun evine girerken ki hallerini paylaştı.

Kapıyı açtığında hazırlıksız yakalanan Kalaycıoğlu'nun ise, sütyensiz olduğunu geç fark edince elleriyle dekoltesini kapatmaya çalıştığı anlar olay yarattı.

Aleyna Kalaycıoğlu Instagram pozlarıyla da dikkat çekiyor. İşte onlardan bazıları;





