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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ev haliyle olay oldu! Sütyensiz haliyle videoya çekildiğini anlayınca...

09.06.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 yarışmasında gösterdiği performans ve sesinin güzelliğiyle dikkat çeken güzel yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu, elendikten sonra tüm Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi. Sosyal medyada adeta fenomen olan güzel isim, Hande Sarıoğlu'nun paylaşımındaki ev haliyle olay yarattı. Sütyensiz bluzüyle kapıyı açan ve daha sonrasında farkına varıp elleriyle göğüslerini kapatan Kalaycıoğlu'nun o halleri dikkat çekti.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ev haliyle olay oldu! Sütyensiz haliyle videoya çekildiğini anlayınca...

Survivor yarışmasıyla herkes tarafından tanınan ve bilinen bir isim haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, güzelliği ve fiziğiyle herkesi mest etmeye devam ediyor. Özel hayatıyla ilgili sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan güzel yarışmacının, dekolteli pozları resmen büyülüyor.

DALGINLIĞINA GELDİ GÖĞÜSLERİNİ ELİYLE KAPADI

Güzel sunucu Hande Sarıoğlu ve eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ile yakın arkadaş olan Aleyna Kalaycıoğlu, neredeyse her gününü arkadaşlarıyla birlikte geçiriyor.

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Hande Sarıoğlu'nun yaptığı son paylaşımda ise, 'Altın kızların altın günü' notuyla Aleyna Kalaycıoğlu'nun evine girerken ki hallerini paylaştı.

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Kapıyı açtığında hazırlıksız yakalanan Kalaycıoğlu'nun ise, sütyensiz olduğunu geç fark edince elleriyle dekoltesini kapatmaya çalıştığı anlar olay yarattı.

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Aleyna Kalaycıoğlu Instagram pozlarıyla da dikkat çekiyor. İşte onlardan bazıları;

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Ezgi Avcı Instagram
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