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  4. Survivor Aleyna şarkıcının el hareketinden rahatsız oldu! Tepkisi olay oldu

Survivor Aleyna şarkıcının el hareketinden rahatsız oldu! Tepkisi olay oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
15.04.2024 14:04
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Yunanistan Survivor yayınına Türk takımı katıldı. Aleyna, şarkıcının el hareketinden rahatsız oldu. Tepkisini kolunu hızlıca bırakarak gösterdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Survivor All Star'da yarışmacıların performansı kadar adada yaşanan olaylar da dikkat çekiyor. Survivor'da Aleyna Kalaycıoğlu ile Yunus Emre arasındaki samimiyet sık sık gündeme geliyor.

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Yunus Emre’nin eşi bu yakınlığın yarışma sonrası devam etmesi halinde olay çıkaracağını ifade etmişti.

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TÜRK TAKIMI KATILDI

Yaşanan bu olayların ardından dikkat çeken başka bir gelişme yaşandı. Yunanistan Survivor yayınına Türk takımı katıldı.

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2.sayfanın haberine göre, şarkıcı sahnede şarkı söylerken kolunu Aleyna'nın boynuna doladı. Aleyna, şarkıcının el hareketinden rahatsız oldu.

Ünlü yarışmacı tepkisini şarkıcının kolunu hızlıca bırakarak gösterdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Vitrin


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Anahtar Kelimeler:
survivor sosyal medya
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