Survivor Aleyna şarkıcının el hareketinden rahatsız oldu! Tepkisi olay oldu

Survivor All Star'da yarışmacıların performansı kadar adada yaşanan olaylar da dikkat çekiyor. Survivor'da Aleyna Kalaycıoğlu ile Yunus Emre arasındaki samimiyet sık sık gündeme geliyor.

Yunus Emre’nin eşi bu yakınlığın yarışma sonrası devam etmesi halinde olay çıkaracağını ifade etmişti.

TÜRK TAKIMI KATILDI

Yaşanan bu olayların ardından dikkat çeken başka bir gelişme yaşandı. Yunanistan Survivor yayınına Türk takımı katıldı.

2.sayfanın haberine göre, şarkıcı sahnede şarkı söylerken kolunu Aleyna'nın boynuna doladı. Aleyna, şarkıcının el hareketinden rahatsız oldu.

Ünlü yarışmacı tepkisini şarkıcının kolunu hızlıca bırakarak gösterdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.





