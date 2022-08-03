Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'ndan ayrılan Barış Murat Yağcı yeni sevgilisi Laura Celini ile yakalandı!

Nisa Bölükbaşı ile ayrılığı sonrası gönlünü Laura Celine'ye kaptıran Barış Murat Yağcı, basın mensuplarını görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Yağcı, "Sizlere yakalanmamak için arka sokaklardan yürümeyi tercih etmiştik. Helal olsun bizi burada da yakaladınız" dedi.

"DİZİ FİLM TEKLİFLERİ GELİYOR"

Muhabirlerle sohbet eden Yağcı, "Dizi ve film teklifleri geliyor, onları değerlendiriyorum. Ayrıca Survivor'da yaşadığım sakatlığımdan dolayı dizimden ufak bir operasyon geçireceğim. 2-3 hafta ayağa kalkamayacağım" dedi.

"SESİ OLAN ŞARKI SÖYLESİN"

'Her Şeye Rağmen' adında bir single çıkaran Yağcı, "Müzik kariyeriniz devam edecek mi?" sorusuna, "Bu şarkıyı yaparak bana destek olan insanlara vefa borcumu ödedim. Denemek için yaptım. Bu saatten sonra single çıkarmam, sesi olanlar şarkı söylesin" cevabını verdi.

"EVLENMİŞ OLMAM GEREK"

Alman model Laura Celine ile aşk yaşayan Barış Murat Yağcı, "Güzel giden bir ilişkim var. Sevgilime Almanya'da yaşıyor. Şimdilik evlilik ve çocuk düşüncemiz yok. Ama 2-3 sene içerisinde de evlenmiş olmam gerek, yaş geçiyor. Evlilik çok kritik bir karar" ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINA YERLEŞEBİLİRİM"

Türkiye'de ve dünyada yaşanan ekonomik krizden de dem vuran Yağcı, "Ekonomik koşullar tam anlamıyla düzelmezse yurt dışına yerleşebilirim" diyerek sevenlerini üzdü.

