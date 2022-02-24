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Survivor All Star'da birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı Survivor'daki yeni dönemi açıkladı

24.02.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star tüm heyecanıyla devam ederken, yarışmada yeni bir dönem başlıyor. Acun Ilıcalı, bu haftadan itibaren elemelerde değişiklik olacağını duyurdu. Yeni dönemi açıklayan Ilıcalı, "Survivor'da artık elemeye daha odaklı olacağız. Haftada iki yarışmacımız Dominik'e veda edecek. 3 haftada 6 yarışmacı gidecek" dedi. Ilıcalı, merakla beklenen Survivor birleşme partisinin de tarihini açıkladı. Diğer yandan haftada 5 akşam ekrana gelen Survivor'ın yayın günlerinde de değişiklik yaşandı.

Survivor All Star'da birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı Survivor'daki yeni dönemi açıkladı

Çekimleri Dominik'te devam eden Survivor All Star'da Mart ayından itibaren yeni döneme geçiliyor. Haziran sonunda final yapması beklenen Survivor'da artık hızlandırılmış elemeler başlayacak.

Survivor All Star'ın son bölümünün ardından TV8'de yayınlanan Survivor Ekstra canlı yayınına konuk olan Acun Ilıcalı, yarışmayla ilgili değişiklikleri açıkladı.

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"HAFTADA İKİ DEFA ELEME OLACAK"

Survivor'ın artık cuma akşamları da ekrana geleceğini duyuran Ilıcalı, "Survivor'da bundan sonra hızlandırılmış eleme dönemi başlıyor. Artık haftada iki akşam eleme olacak. Survivor'a son katılan yarışmacı Ayşe Yüksel olmuştu. Bundan sonra yeni yarışmacı da gelmeyecek. Bir kaç hafta sonra adeta yarı final gibi elemeler yaşayacağız" dedi.

BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Ilıcalı "Survivor birleşme partisiyle birlikte tam anlamıyla başlayacak. Asıl kadrolar birleşme partisinde oluşacak, bu parti bizim için Survivor'ın başlama düdüğü olacak. Birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. İki takımdan da 11'er yarışmacı olacak. Birleşme partisini Mart sonunda yapacağız. 3 hafta içinde 6 yarışmacı veda edecek" ifadelerini kullandı.

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survivor Acun Ilıcalı
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