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Survivor kim elendi, kim gitti? Oylamada sürpriz sonuç! İşte 23 Şubat Survivor 2022 All Star'dan elenen yarışmacı

24.02.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu. Survivor 2022'nin 23 Şubat Çarşamba ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da elemeye kalan ve sürgün adasına giden Yasin Obuz, Nagihan Karadere, Yunus Emre Özden ve Gökhan Keser için sms oylaması yapıldı. Halk oylamasında en az oyu alan yarışmacı Survivor'dan elendi. Elenen ismin yakın arkadaşı ise gözyaşlarına boğuldu. Peki Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star'dan elenen yarışmacı.

Survivor kim elendi, kim gitti? Oylamada sürpriz sonuç! İşte 23 Şubat Survivor 2022 All Star'dan elenen yarışmacı

Survivor 2022 All Star'ın 23 Şubat Çarşamba ekrana gelen son bölümünde Nagihan, Yasin, Yunus Emre ve Gökhan için eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı ve bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

SURVIVOR'DA ELEMEYE KİMLER KALDI?

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Yunus Emre olmuştu.

ünlüler1

Haftanın 2. dokunulmazlığını kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise adı en fazla yazılan Yasin Obuz haftanın ikinci eleme adayı olarak sürgün adasına gitmişti.

yasin

Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında yapılan oylamada ise takım arkadaşlarının sürgün adasına gönderdiği isim Nagihan Karadere olmuştu.
nagihan

Survivor'da performans birincisi olan Yağmur ise haftanın 4. eleme adayı olarak Gökhan'ın adını söylemişti.

gökhan

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OYLAMA SONUCU KONSEYDE AÇIKLANDI

Survivor'da eleme adayları Yasin Obuz, Nagihan Karadere, Yunus Emre Özden ve Gökhan Keser sms oylaması yapılmıştı.
eleme survivor 1

Survivor'ın son bölümündeki ada konseyinde ise eleme adayları büyük bir heyecan yaşadı.
eleme survivor 2

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Acun llıcalı oylama sonucuna göre Survivor 2022'den elenen yarışmacıyı açıkladı.
eleme survivor
Dört yarışmacı arasından en oyu alarak Survivor'dan elenen isim Yunus Emre oldu.

yunus emre survivor

YUNUS EMRE'NİN VEDASI YASİN'İ AĞLATTI

Yunus Emre'nin elenmesiyle birlikte ise kendisi de eleme adayı olan Yasin gözyaşlarına boğuldu.

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Adadaki en yakın arkadaşına veda etmekte zorlanan Yasin, Yunus Emre'ye uzun süre sarılarak ağladı.

YASİN YUNUS EMRE

YUNUS EMRE: SIRTLANLAR SÜRÜLERLE AVLANIRLAR

Survivor'a veda eden Yunus Emre "Sırtlanlar sürülerle avlanırlar. Ama aslanların kaplanların ailesinden başka ihtiyaç duyacağı kimse yoktu. Bu yüzden başım dik gidiyorum" dedi.

YUNUS EMREE

ACUN ILICALI: YARAMAZLIĞINI BİRAZ AZALTIRSAN...

Ilıcalı ise "Sevdiğim bir yarışmacıydın. Bana göre erken elendin. Yaramaz ama sempatik birisin. O yaramazlığını biraz azaltırsan sosyal hayatta daha çok sevilen biri olursun. Zaman zaman sana kızsam da aramız iyidir seninle. Survivor çerçevesinde ise yaramazlıklar yaptığın oldu" şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere Yasin Obuz
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