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Survivor All Star'da güldüren anlar! Almeda Abazi ve Nisa, Anlat Bakalım oyununda kahkahaya boğdu

28.03.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan ‘Survivor All Star’ yarışması tüm hızıyla sürerken yeni bölümde yaşananlar izleyenleri kahkaya boğdu. Sevilen yarışmada Anlat Bakalım oyununda Almeda Abazi’nin, Nisa’ya Ateş Böceği’ni anlatmaya çalıştığı anlar sosyal medyada mizah konusu oldu.

Survivor All Star'da güldüren anlar! Almeda Abazi ve Nisa, Anlat Bakalım oyununda kahkahaya boğdu

Survivor All Star'ın yeni bölümünde oynanan Anlat Bakalım oyunu izleyicileri ekran başına kilitledi. Programda Almeda Abazi'nin Nisa Bölükbaşı'na "Ağustos Böceği" kelimesini anlatmaya çalışması, herkesi güldürdü.

AĞUSTOS BÖCEĞİNİ ANLATMAYA ÇALIŞTI

Yarışmada Ağustos Böceği kelime öbeğinin anlatılması istendi ve yasaklı kelimeler arasında ise karınca, hikaye, tembel, ses ve hayvan gibi kelimeler verildi.

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Almeda Abazi'nin Ağustos Böceğini Nisa'ya anlatmaya çalışırkenki hali ve ayları karıştırması ise herkesi kahkahaya boğdu.

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"EYLÜL'DEN SONRA NE GELİYOR?"

Almeda'nın "Eylül'den sonra ne geliyor?" diyerek, Kasım ayını kastetmesi dikkat çekti. Nisa ise durumu gülerek karşıladı ve kafasının iyice karışması sonucu soruyu yanıtlayamadı.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Nisa Bölükbaşı
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