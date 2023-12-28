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Survivor All Star'ın ilk tanıtımı yayınlandı! Sosyal medya sallandı: İşte gerçek Survivor şimdi başlıyor!

28.12.2023 21:03 | Son Güncelleme:
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Surviyor 2024: All Star büyük bir heyecanla bekleniyor. Daha önce yarışmış birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı yarışma programı yine TV8'de yayınlanacak. MasterChef All Star'ın final yapmasının ardından 1 Ocak 2024'te ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Survivor'a ait ilk tanıtım yayınlandı. Sosyal medya adeta sallandı.

Survivor All Star için heyecanlı geri sayımda yavaş yavaş sona geliniyor. 2005 yılından beri ekranlarda fırtınalar estiren Survivor, heyecanlı parkurları ve Acun Ilıcalı'nın sunumuyla bu yıl bir ilki gerçekleştirerek oylama olmadan yalnızca performans odaklı geçecek.

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SURVIVOR TARİHİNDE BİR İLK

Survivor tarihinde bir ilkin gerçekleştirileceği 2024 all star sezonu, sms oylamasının olmayacağı ilk sezon olacak. Yarışmacıların yalnızca kendi performansları ve başarıları ile değerlendirileceği yarışta kimin galip geleceği ise ayrı bir heyecan konusu oldu.

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Ilıcalı yarışmanın şartlarını, 'Sms olmayacak. Herkes kendi bacağından asılacak. Kimseyi suçlayamayacaksınız. Yani Nagihan Karadere'nin hayalleri gerçek oluyor.' diyerek açıkladı.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de ekrana gelecek olan Survivor All Star'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Ödül oyunuyla başlayan yarışmanın ilk bölümüne Seda ve Nagihan kavgası ile Turabi ve Poyraz kavgası damga vurdu.

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TURABİ VE POYRAZ BİRBİRİNE GİRDİ

Kırmızı ve Mavi takım olarak yarışacak yarışmacılar, ilk oyun için mücadele edecekler. Yayınlanan fragmana göre kırmızı takımda yarışan Turabi ile mavi takımda yarışan Poyraz birbirine girdi.

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Poyraz'ın üzerine yürüyen Turabi'yi takım arkadaşları durdurdu. Konseye taşınan olaya Acun Ilıcalı 'Kırmızı kodu veriyorum' diyerek müdahale etti.

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İkiliye söz verilirken Poyraz'ın konuştuğu sırada Turabi'nin tekrar müdahale etmesine Acun Ilıcalı'dan tepki geldi. Ilıcalı'nın birkaç kez Turabi demesini yarışmacı duymayınca sesler bir anda yükseldi.

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SURVIVOR TAKIMLAR

MAVİ TAKIM

Nefise Karatay, Seda Ocak, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Seda Aktuğlu, Damla Can, Hakan Hatipoğlu, Yiğit Poyraz, Yasin Obuz, Özgür Tetik, Yunus Emre, Ogeday Girişken

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KIRMIZI TAKIM

Pınar Saka, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Furkan Kızılay, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Gören, Nihat Altınkaya

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survivor Acun Ilıcalı survivor all star ele begüm yücetan
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