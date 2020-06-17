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Survivor Ardahan kimdir? Survivor'dan elenen Sadık Ardahan Uzkanbaş nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor Ardahan'ın hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 00:49 | Son Güncelleme

Survivor 2020'den elenen son isim Ardahan oldu. Survivor 2020'ye gönüllüler takımında başlayan Sadık Ardahan Uzkanbaş, son olarak mavi takımın kaptanı oldu. Survivor'da çeyrek finali göremeden elenen Ardahan'ın hayat hikayesi de merak konusu oldu. Peki Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte Survivor Ardahan'ın hayat hikayesi

Survivor Ardahan kimdir? Survivor'dan elenen Sadık Ardahan Uzkanbaş nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor Ardahan'ın hayat hikayesi

Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacılarından olan Ardahan, kaptanı olduğu mavi takımla birlikte elemeye kaldı. Survivor sms oylamasında bu hafta 4 yarışmacı içinde en az oyu alan Sadık Ardahan Uzkanbaş, elenen yarışmacı oldu. Çeyrek final öncesinde Survivor'a veda eden Ardahan aslen Adanalı ve bir dönem futbol da oynadı. İşte Survivor Ardahan hakkında merak edilenler.

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SURVIVOR SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana'da doğdu. 33 yaşında olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Adana'da yaşıyor.

8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı.

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Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.

Dubai'ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan'a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.

Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor;

Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip görmek istiyorum. Ve şuan hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da olmaktan dolayı kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Ve hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

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