Survivor Ardahan'la aşk yaşayan Tuğçe Ergişi estetik operasyonları ile gündemde

İşte Benim Stilim ve İşte Benim Stlim All Star ile ekranların tanınan yüzlerinden olan Tuçe Ergişi, yarışma sırasında beğenilen tarzından ziyade şarkıcı Yılmaz Morgül'e benzerliği ile dikkat çekmiş ve yarışma bittikten sonra bir dizi estetik operasyon geçirerek, bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.

"BİR ESTETİKSİZ BENDİM"

Elmacık kemiklerini belirginleştiren, burnunu yaptıran, dudaklarını kalınlaştıran Ergişi, bambaşka bir görüntüye kavuştu. Tuğçe Ergişi, yaptırdığı estetiklerle ilgili 'Bir estetiksiz bendim, yaptırdım, canım sağolsun' şeklinde açıklama yapmıştı.

TUĞÇE ERGİŞİ KİMDİR?

1989 İstanbul doğumlu olan Tuğçe Ergişi, Tiyatro Bölümü mezunudur. Özellikle renkli giyinmeyi seven ve giysilere çok düşkün olan Tuğçe Ergişi’nin evinde gardroplarla çevrili sırf giyinmek için özel bir odası bulunuyor.

2014 yılında “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programına katılan isminden söz ettiren Tuğçe Ergişi, Sunuculuğunu Öykü Serter’in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez'in yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışmada Ayşenur Balcı, Aycan Nurcan Şencan, Ayşegül Melisa Doğan, Buse Doğanay, Esra Özüver, Gizem Güler, Gizem Kayaalp, Melek Balkan, Özlem Özden, Roza Şake, Nur Bozar, Sara Ayşem Koçoğlu, Meltem Keklik ile yarıştı.

