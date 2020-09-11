Survivor Ardahan ve Bu Tarz Benim yarışmacısı Tuğçe Ergişi aşk yaşıyor! Tuğçe Ergişi kimdir?

Survivor 2020 ile tanınan Sadık Ardahan Uzkanbaş, yarışma sonrası sosyal medya paylaşımları ve konuk olduğu programlarla gündeme sık sık geldi. Survivor’da sık sık kullandığı ‘Babuş’ kelimesiyle dikkatleri üzerine çeken Ardahan, sempatik tavırlarıyla da sevilen isimlerden biri haline gelmişti.

Survivor Ardahan aşkı adadan döndükten sonra bir başka programın yarışmacısında buldu. Survivor Ardahan Kısmetse Olur’da ve Bu Tarz Benim'de yer alan Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı.

Survivor Ardahan ve Tuğçe Ergişi ilişkiye başladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu! Tuğçe Ergişi paylaştığı hikayede “Durdum durdum en romantiğini buldum” ifadelerini kullandı.

TUĞÇE ERGİŞİ KİMDİR?

‘Bu Tarz Benim’ yarışmasıyla ünlenen Tuğçe Ergişi, Yılmaz Morgül’e olan benzerliğiyle sosyal medyada epey konuşulmuştu.

Tuğçe Ergişi, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro bölümünden mezun olan Tuğçe Ergişi aynı zamanda modellik yapıyor. 2014 yılında sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez’in yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışmayla adından söz ettirdi.