Survivor Atakan'dan Sercan'a olay sözler! "Samimiyetsiz"

Acun Medya yapımcılığında Dominik'te yapılan Survivor All Star 2022'de eleme adayları belli oldu. 19 Ocak 2022 Çarşamba akşamı adaya veda edecek isim belli olacak. Sürgün kampına giden 4 isimden biri eleme gününde Survivor'a veda edecek.

Sürgün kampına giden isimlerden Survivor Sercan, gitmeden önce söyledikleri ile kamptan dönüşte yaptığı açıklamalarla şimşekleri üzerine çekti. Sürgün kampı dönüşü konseyde yaptığı, "Bir daha olursa art niyet ararım" çıkışına en sert tepkiyi eski şampiyon Avatar Atakan gösterdi.

"SAMİMİYETSİZLİĞİNİ GÖSTERDİ"

Survivor Atakan, Sercan Yıldırım hakkında, "Aba altından sopa gösterme hareketleri yaptı. O benim hoşuma gitmedi. O, ilk yaptığı konuşmanın samimiyetsizliğini bana gösterdi" diyerek tepkisini dile getirdi.



