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Survivor Atakan'dan Sercan'a olay sözler! "Samimiyetsiz"

19.01.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelmeye başlayan Survivor, yeni sezona çok hızlı başladı. Sürgün Kampına giden ve eleme potasına giren Survivor Sercan ile Avatar Atakan arasında eleme konseyi öncesi gergin anlar yaşandı. Öte yandan Survivor 2022'nin ilk ödül oyunu da bu akşam ekrana geldi.

Survivor Atakan'dan Sercan'a olay sözler! "Samimiyetsiz"

Acun Medya yapımcılığında Dominik'te yapılan Survivor All Star 2022'de eleme adayları belli oldu. 19 Ocak 2022 Çarşamba akşamı adaya veda edecek isim belli olacak. Sürgün kampına giden 4 isimden biri eleme gününde Survivor'a veda edecek.

Sürgün kampına giden isimlerden Survivor Sercan, gitmeden önce söyledikleri ile kamptan dönüşte yaptığı açıklamalarla şimşekleri üzerine çekti. Sürgün kampı dönüşü konseyde yaptığı, "Bir daha olursa art niyet ararım" çıkışına en sert tepkiyi eski şampiyon Avatar Atakan gösterdi.

"SAMİMİYETSİZLİĞİNİ GÖSTERDİ"

Survivor Atakan, Sercan Yıldırım hakkında, "Aba altından sopa gösterme hareketleri yaptı. O benim hoşuma gitmedi. O, ilk yaptığı konuşmanın samimiyetsizliğini bana gösterdi" diyerek tepkisini dile getirdi.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Sercan Yıldırım
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