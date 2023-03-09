Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba oldu! Nagihan'dan Yasemin Şefkatli'ye herkes yorum yağdırdı

2016 yılında katılığı 'Survivor' da şampiyon olan Çağan Atakan Arslan, son olarak 2022'deki All Star yarışmasına katılmıştı. Survivor Atakan Arslan, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hastanede eşi ve kızıyla verdiği pozları takipçisinin beğenisine sunan Avatar Atakan, paylaşımına "Hoş geldin Zenia Arslan" notunu düştü.

Ünlü çiftin fotoğrafına binlerce beğeni ve tebrik yorumu gelirken Nagihan Karadere, Gökhan Çınar, Mert Vidinli ve Yasemin Şefkatli gibi isimler de paylaşıma "Hosgeldin Zenia" yorumlarında bulundu.



