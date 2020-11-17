Survivor Aycan'a Milli Takım şoku!

Kadın Milli Takımının Estonya ve Rusya ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu açıklandı. ALG Spor Kulübü'nde oynayan Aycan Yanaç bir kez daha listede yer almadı.Kadın A Milli Takımının 27 Kasım 2020 Cuma günü Tallinn'de Estonya ve 1 Aralık 2020 Salı günü Antalya'da Rusya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 17 Kasım Salı günü saat 16.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
Survivor'a gitmeden önce milli takım forması giyen ancak yarışmaya katıldıktan sonra teknik direktör Necla Güngör Kıragası ile yıldızı barışmayan ve şu anda ALG Spor Kulübü forması giyen Aycan Yanaç çağrılmadı.
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