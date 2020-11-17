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Survivor Aycan'a Milli Takım şoku!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.11.2020 16:48 | Son Güncelleme

Survivor'a gitmeden önce milli takıma davet alan yıldız futbolcu Aycan Yanaç, yarışmaya katıldıktan sonra milli formayı giyemedi. Yanaç son olarak Kadın Milli Takımının Estonya ve Rusya ile oynayacağı maçlar için aday kadrosuna alınmadı.

Survivor Aycan'a Milli Takım şoku!

Kadın Milli Takımının Estonya ve Rusya ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu açıklandı. ALG Spor Kulübü'nde oynayan Aycan Yanaç bir kez daha listede yer almadı.Kadın A Milli Takımının 27 Kasım 2020 Cuma günü Tallinn'de Estonya ve 1 Aralık 2020 Salı günü Antalya'da Rusya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 17 Kasım Salı günü saat 16.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

SURVİVOR SONRASI KADROYA ÇAĞRILMADI

Survivor'a gitmeden önce milli takım forması giyen ancak yarışmaya katıldıktan sonra teknik direktör Necla Güngör Kıragası ile yıldızı barışmayan ve şu anda ALG Spor Kulübü forması giyen Aycan Yanaç çağrılmadı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aycan kimki çağrılsin milli takıma karakteri olan insanlar girer, reklamı bol olanlar değil...
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