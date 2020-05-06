Survivor Aycan'dan Sercan Yıldırım cevabı!

Survivor 2020 kadrosunda Ünlüler takımı için yarışan Aycan Yanaç, Survivor'da iletişim ödülünde kız arkadaşı ile yaptığı şifreli konuşmanın ardından sevgilisi tarafından aldatıldığı iddiaları ile bir anda en fazla konuşulan yarışmacılar arasında yer almıştı.
Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabındaki videoya konuk olan Aycan, kendisine sorulan sorulara içtenlikle yanıt verdi. "En sevdiğin futbolcular kim?" sorusuna verdiği cevap Sercan Yıldırım'ı şaşırttı.
Aycan Yanaç, “Alex de Souza, Cristiano Ronaldo ve Emre Belözoğlu:” ifadelerini kullandı.
En sevdiği futbolcular arasında Sercan Yıldırım ismini söyleyen Aycan'a flaş bir cevap geldi. Sercan Yıldırım, “Vay be beni söylemedin he?” diyerek Aycan'a şaka yollu bir yanıt verdi. Daha sonra Aycan Yanaç, “Ve tabiiki de Sercan Yıldırım.” ifadelerini kullanarak gülüşmelere sebep oldu.
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