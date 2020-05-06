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Survivor Aycan'dan Sercan Yıldırım cevabı!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 06.05.2020 17:01 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabında soruları yanıtlayan Aycan, Sercan Yıldırım hakkında şaşırtan bir cevap verdi.

Survivor 2020 kadrosunda Ünlüler takımı için yarışan Aycan Yanaç, Survivor'da iletişim ödülünde kız arkadaşı ile yaptığı şifreli konuşmanın ardından sevgilisi tarafından aldatıldığı iddiaları ile bir anda en fazla konuşulan yarışmacılar arasında yer almıştı.

Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabındaki videoya konuk olan Aycan, kendisine sorulan sorulara içtenlikle yanıt verdi. "En sevdiğin futbolcular kim?" sorusuna verdiği cevap Sercan Yıldırım'ı şaşırttı.
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"EN SEVDİĞİN FUTBOLCULAR KİM?"

Aycan Yanaç, “Alex de Souza, Cristiano Ronaldo ve Emre Belözoğlu:” ifadelerini kullandı.

SERCAN YILDIRIM'DAN FLAŞ CEVAP!

En sevdiği futbolcular arasında Sercan Yıldırım ismini söyleyen Aycan'a flaş bir cevap geldi. Sercan Yıldırım, “Vay be beni söylemedin he?” diyerek Aycan'a şaka yollu bir yanıt verdi. Daha sonra Aycan Yanaç, “Ve tabiiki de Sercan Yıldırım.” ifadelerini kullanarak gülüşmelere sebep oldu.


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