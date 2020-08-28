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Survivor Aycan Yanaç, ALG Spor ile resmi sözleşmeyi imzaladı!

FUTBOL HABERLERİ  | 28.08.2020 18:14 | Son Güncelleme

Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Gaziantep ALG Spor, Aycan Yanaç'ı kadrosuna kattı.

Survivor Aycan Yanaç, ALG Spor ile resmi sözleşmeyi imzaladı!

Bu sene Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi’ni lider bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak eden ALGSPOR’da, Aycan Yanaç’ı resmen transfer etti. Açıklanan habere göre, milli futbolcu Gaziantep'e gelerek resmi imzayı attı.

ALGSPOR Başkanı Ali Gözcü ile görüşme yapan Aycan Yanaç ile her konuda anlaşma sağlandı ve bu transfer noktalandı.

asffas


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