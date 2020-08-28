Survivor Aycan Yanaç, ALG Spor ile resmi sözleşmeyi imzaladı!

Bu sene Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi’ni lider bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak eden ALGSPOR’da, Aycan Yanaç’ı resmen transfer etti. Açıklanan habere göre, milli futbolcu Gaziantep'e gelerek resmi imzayı attı.
ALGSPOR Başkanı Ali Gözcü ile görüşme yapan Aycan Yanaç ile her konuda anlaşma sağlandı ve bu transfer noktalandı.
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