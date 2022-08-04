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  4. Survivor Aycan Yanaç havuz başından poz verdi! "Fizik kraliçesi misin?"

Survivor Aycan Yanaç havuz başından poz verdi! "Fizik kraliçesi misin?"

04.08.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aycan Yanaç, Survivor 2020 ve 2022 All Star programlarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Yanaç, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde adından sıkça söz ettiriyor.

Survivor Aycan Yanaç havuz başından poz verdi! "Fizik kraliçesi misin?"

Survivor'un dikkat çeken isimlerinden biri olan Aycan Yanaç, Survivor'un ardından iddialı sosyal medya pozlarıyla dikkat çekmeye başladı.

HAVUZ BAŞINDAN POZ VERDİ

Aycan Yanaç iddialı sosyal medya pozlarını takipçileriyle paylaşmaya tam gaz devam ediyor.

Survivor Aycan Yanaç havuz başından poz verdi!

Tatil karelerini paylaşmayı ihmal etmeyen Yanaç, havuz başı pozlarıyla dikkat çekti.

Survivor Aycan Yanaç havuz başından poz verdi!

O poza takipçilerinden, "Fizik kraliçesi misin?", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Survivor Aycan Yanaç havuz başından poz verdi!

Aycan Yanaç, sağlık sorunu nedeniyle Survivor 2022 All Star'ı yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.

Survivor Aycan Yanaç havuz başından poz verdi!

Survivor Aycan Yanaç havuz başından poz verdi!

Survivor Aycan Yanaç havuz başından poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç survivor
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