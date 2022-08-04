Survivor Aycan Yanaç havuz başından poz verdi! "Fizik kraliçesi misin?"

Survivor'un dikkat çeken isimlerinden biri olan Aycan Yanaç, Survivor'un ardından iddialı sosyal medya pozlarıyla dikkat çekmeye başladı.

HAVUZ BAŞINDAN POZ VERDİ

Aycan Yanaç iddialı sosyal medya pozlarını takipçileriyle paylaşmaya tam gaz devam ediyor.

Tatil karelerini paylaşmayı ihmal etmeyen Yanaç, havuz başı pozlarıyla dikkat çekti.

O poza takipçilerinden, "Fizik kraliçesi misin?", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Aycan Yanaç, sağlık sorunu nedeniyle Survivor 2022 All Star'ı yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.





