Survivor Aycan Yanaç iddialı tarzıyla mest etti! Mert Öcal sessiz kalmadı

Survivor All Star yarışmacıları arasında anılan Aycan Yanaç paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yarışma boyunca yaptıklarıyla gündemden düşmeyen ve ardından da özel hayatıyla da merak edilen Survivor Aycan iddialı elbisesiyle beğeni topladı.

Bir süre önce çene estetiği yapan Survivor Aycan'ın bu hali takipçilerini ikiye bölmüştü.

Estetikle değişimi sonrası sık sık yaz tatili paylaşımlarıyla hayranlarından ilgi gören Aycan yeni beğeni üstüne beğeni aldı. Takipçileri "Bu ne güzellik" yorumları yağdırdı.

MERT ÖCAL YORUM YAPTI

Derin yırtmaçlı elbisesiyle poz veren Aycan Yanaç "Yine aylardan kasım" notuyla da öne çıktı. Survivor Aycan'ın bu iddialı görüntüsüne ilk yorum yapanlardan biri de Mert Öcal oldu. Mert Öcal Almanca "Hazır mısın Aycan?" yazdı. Öcal'ın bu sorusunu ne için sorduğu merak konusu oldu.

Aycan Yanaç ise arkadaşının bu yorumuna gülerek yanıt verdi.

