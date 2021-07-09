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Aycan Yanaç'ın tatil pozlarına yorum yağdı! "Sana ne oldu?"

09.07.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar Survivor All Star'a katılacağı iddiasıyla gündemde olan Aycan Yanaç tatil paylaşımlarıyla gündem oldu. Aycan Yanaç'ın çenesindeki değişim sonrası takipçileri ikiye bölündü.

Aycan Yanaç'ın tatil pozlarına yorum yağdı! "Sana ne oldu?"

Survivor yarışmasıyla şöhretini arttıran futbolcu Aycan Yanaç şu sıralar İzmir'de tatil yapıyor.

Yarışma boyunca yaptıklarıyla gündemden düşmeyen ve ardından da özel hayatıyla da merak edilen Survivor Aycan da estetik yaptıran isimler arasına katıldı. Çenesi sivrilen Yanaç'ın değişimi dikkat çekti.

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Tatil pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Aycan Yanaç'ın takipçileri "Çene estetiği mi? Olmamış yaa..." şeklinde yorumlardu bulundu.

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Aycan'ın yorum yağan pozlarına bazı takipçileri ise "Sana ne oldu Aycan" diye sordu.

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Aycan Yanaç geçtiğimiz günlerde yarışma sonrası küstüğü Nisa Bölükbaşı ile yeniden takipleşmeye başlamıştı.

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İkilinin Survivor All Star'a katılacağı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
birşeyler gorseydikte yorum yapsaydik...
yüzünü çekip durmuş. kimliğe biyometrik fotoğraf lazım değildi. Sana lazımsa sen kullan aycan. bize yaramaz. daha cesur pozlarını bekliyoruz biz yorumcular olarak

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