Aycan Yanaç'ın tatil pozlarına yorum yağdı! "Sana ne oldu?"

Survivor yarışmasıyla şöhretini arttıran futbolcu Aycan Yanaç şu sıralar İzmir'de tatil yapıyor.

Yarışma boyunca yaptıklarıyla gündemden düşmeyen ve ardından da özel hayatıyla da merak edilen Survivor Aycan da estetik yaptıran isimler arasına katıldı. Çenesi sivrilen Yanaç'ın değişimi dikkat çekti.

Tatil pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Aycan Yanaç'ın takipçileri "Çene estetiği mi? Olmamış yaa..." şeklinde yorumlardu bulundu.

Aycan'ın yorum yağan pozlarına bazı takipçileri ise "Sana ne oldu Aycan" diye sordu.

Aycan Yanaç geçtiğimiz günlerde yarışma sonrası küstüğü Nisa Bölükbaşı ile yeniden takipleşmeye başlamıştı.

İkilinin Survivor All Star'a katılacağı iddia edilmişti.

