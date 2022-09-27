Survivor Aycan Yanaç'ın aile pozuna beğeni yağdı! "Annemin duası, babamın gölgesi yeter"

2022 yılında yayınlanan Survivor'dan rahatsızlığı sebebiyle ayrılan ünlü futbolcu Aycan Yanaç, geçtiğimiz günlerde beyaz takım elbisesiyle çekildiği fotoğrafıyla çokça konuşulmuştu. Sosyal medyada aktifliğine devam eden ve 1 milyondan fazla takipçiye sahip olan Yanaç, bu kez ailesiyle paylaşımda bulundu.

SURVİVOR AYCAN YANAÇ'IN AİLE POZUNA BEĞENİ YAĞDI!

2020 senesinde Survivor'a dahil olan isim, sonrasında 2022 senesinde düzenlenen Survivor All Star'a da katılmıştı. Yarışma esnasında koronavirüse yakalanmış olan ünlü sporcu, bu süreçte sık sık gündeme gelmişti.

Yarışmada yaşadığı rahatsızlığın ardından 2 Şubat 2022 tarihinde programdan kendi isteğiyle ayrılan isim, şimdilerde sosyal medyada aktifliğine devam ediyor.

Dekolteli pozlarıyla beğeni alan Yanaç, bu kez anne ve babasıyla çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

"ANNEMİN DUASI, BABAMIN GÖLGESİ YETER"

Ünlü ismin "Annemin duası, babamın gölgesi yeter" notuyla paylaştığı fotoğrafına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

İşte Aycan Yanaç'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...





