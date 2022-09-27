MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Aycan Yanaç'ın aile pozuna beğeni yağdı! "Annemin duası, babamın gölgesi yeter"

Survivor Aycan Yanaç'ın aile pozuna beğeni yağdı! "Annemin duası, babamın gölgesi yeter"

27.09.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla şöhretini artıran Aycan Yanaç, bu sene Survivor 2022 All Star yarışmasında mücadele ederken yarışmaya kendi isteğiyle veda etmişti. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarını sürdüren ünlü isim, son olarak ailesiyle çekildiği fotoğrafıyla beğeni topladı.

Survivor Aycan Yanaç'ın aile pozuna beğeni yağdı! "Annemin duası, babamın gölgesi yeter"

2022 yılında yayınlanan Survivor'dan rahatsızlığı sebebiyle ayrılan ünlü futbolcu Aycan Yanaç, geçtiğimiz günlerde beyaz takım elbisesiyle çekildiği fotoğrafıyla çokça konuşulmuştu. Sosyal medyada aktifliğine devam eden ve 1 milyondan fazla takipçiye sahip olan Yanaç, bu kez ailesiyle paylaşımda bulundu.

SURVİVOR AYCAN YANAÇ'IN AİLE POZUNA BEĞENİ YAĞDI!

2020 senesinde Survivor'a dahil olan isim, sonrasında 2022 senesinde düzenlenen Survivor All Star'a da katılmıştı. Yarışma esnasında koronavirüse yakalanmış olan ünlü sporcu, bu süreçte sık sık gündeme gelmişti.

zxdcfgsdfg

Yarışmada yaşadığı rahatsızlığın ardından 2 Şubat 2022 tarihinde programdan kendi isteğiyle ayrılan isim, şimdilerde sosyal medyada aktifliğine devam ediyor.

dfghndfgrfg

Dekolteli pozlarıyla beğeni alan Yanaç, bu kez anne ve babasıyla çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

AYCAN22222

"ANNEMİN DUASI, BABAMIN GÖLGESİ YETER"

Ünlü ismin "Annemin duası, babamın gölgesi yeter" notuyla paylaştığı fotoğrafına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

AYCAN3333

AYCANYANAC111

İşte Aycan Yanaç'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

aycandekol

sdfgsdfgdfgdfg

sdfgdfghdfg

13677285-728xauto

aycan222

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muhteşem manzaralı lüks evini satma kararı aldı! İşte değeriMuhteşem manzaralı lüks evini satma kararı aldı! İşte değeri
Hamam sahnesi olay oldu! Üzerindeki havluyu çıkarıp...Hamam sahnesi olay oldu! Üzerindeki havluyu çıkarıp...
Sorulardan sıkıldı! "Göğüslerim çok güzel..."Sorulardan sıkıldı! "Göğüslerim çok güzel..."
Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç survivor ele fotoğrafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

EYT'de beklenen haber geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Çalışmalar tamamlandı

EYT'de beklenen haber geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Çalışmalar tamamlandı

Mersin'deki hain saldırı kamerada! Çatışma anı...

Mersin'deki hain saldırı kamerada! Çatışma anı...

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

Deli Yürek'in unutulmaz oyuncusu Arka Sokaklar'da! İşte son hali

Deli Yürek'in unutulmaz oyuncusu Arka Sokaklar'da! İşte son hali

İlginizi Çekebilir

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.