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Survivor Aycan Yanaç'ın son haline yorum yağdı! ''Yazık ettin kendine''

10.11.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 ve 2022 yılında katıldığı Survivor ile tanınırlığını arttıran güzel futbolcu Aycan Yanaç, değişimiyle sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Daha önce botoks yaptırdığı anları takipçileriyle paylaşan Yanaç'ın son haline yorum yağdı.

Survivor Aycan Yanaç'ın son haline yorum yağdı! ''Yazık ettin kendine''

Survivor'dan sonra yaptırdığı küçük estetik operasyonlarla dikkat çeken Aycan Yanaç, sosyal medyada gündem oldu.

Sempatik tavırları ve duru güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Aycan Yanaç, Survivor 2022 sezonundan kendi isteğiyle ayrılmıştı.

Survivor Aycan Yanaç'ın son haline sosyal medyada yorum yağdı! 'Yazık ettin kendine'

Survivor'dan sonra çene estetiği yaptıran ünlü futbolcu, yüzüne botoks yaptırdığı anları da sık sık takipçileriyle paylaşıyordu.

Survivor Aycan Yanaç'ın son haline sosyal medyada yorum yağdı! 'Yazık ettin kendine'

Son dönemlerde değişimiyle dikkat çeken Aycan Yanaç'a ''Eski halin daha şekerdi'', ''Yazık ettin kendine'' ve ''Herkes birbirine benzemeye başladı'' gibi yorumlar yapılıyor.

Survivor Aycan Yanaç'ın son haline sosyal medyada yorum yağdı! 'Yazık ettin kendine'

Aslen İzmirli olan 24 yaşındaki Aycan Yanaç, Almanya'da doğdu.

Survivor Aycan Yanaç'ın son haline sosyal medyada yorum yağdı! 'Yazık ettin kendine'

2018 yılında Türkiye Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Aycan Yanaç'ın mevkisi ise forvet.

Survivor Aycan Yanaç'ın son haline sosyal medyada yorum yağdı! 'Yazık ettin kendine'

2020 yılında Ünlüler Gönüllüler sezonunda yarışan Aycan Yanaç, 2022 yılında Survivor All Star'a katılmış ancak ada şartlarına daha fazla dayanamayıp yarışmaya veda etme kararı almıştı.

Survivor Aycan Yanaç'ın son haline sosyal medyada yorum yağdı! 'Yazık ettin kendine'

Survivor Aycan Yanaç'ın son haline sosyal medyada yorum yağdı! 'Yazık ettin kendine'

Survivor Aycan Yanaç'ın son haline yorum yağdı! ''Yazık ettin kendine''

Survivor Aycan Yanaç'ın son haline yorum yağdı! ''Yazık ettin kendine''

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