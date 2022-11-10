Survivor Aycan Yanaç'ın son haline yorum yağdı! ''Yazık ettin kendine''

Survivor'dan sonra yaptırdığı küçük estetik operasyonlarla dikkat çeken Aycan Yanaç, sosyal medyada gündem oldu.

Sempatik tavırları ve duru güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Aycan Yanaç, Survivor 2022 sezonundan kendi isteğiyle ayrılmıştı.

Survivor'dan sonra çene estetiği yaptıran ünlü futbolcu, yüzüne botoks yaptırdığı anları da sık sık takipçileriyle paylaşıyordu.

Son dönemlerde değişimiyle dikkat çeken Aycan Yanaç'a ''Eski halin daha şekerdi'', ''Yazık ettin kendine'' ve ''Herkes birbirine benzemeye başladı'' gibi yorumlar yapılıyor.

Aslen İzmirli olan 24 yaşındaki Aycan Yanaç, Almanya'da doğdu.

2018 yılında Türkiye Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Aycan Yanaç'ın mevkisi ise forvet.

2020 yılında Ünlüler Gönüllüler sezonunda yarışan Aycan Yanaç, 2022 yılında Survivor All Star'a katılmış ancak ada şartlarına daha fazla dayanamayıp yarışmaya veda etme kararı almıştı.





