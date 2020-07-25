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Survivor Aycan Yanaç sevgilisiyle ve Nisa ile ilgili bomba açıklama! 'Beni aradı ama...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 09:29 | Son Güncelleme

Ertem Şener’in programına konuk olan Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç hem sevgilisiyle ilgili hem de Sercan-Nisa arasındaki ilişkiyle ilgili bomba açıklamalar yaptı. Aycan'ın Nisa ile sözleri ortalığı yıkacak!

Survivor Aycan Yanaç sevgilisiyle ve Nisa ile ilgili bomba açıklama! 'Beni aradı ama...'

Aycan Yanaç Ertem Şener’in yayınına konuk oldu. Sorgu Odası'na konuk olan Survivor Aycan samimi açıklamalar yaptı.

Aycan açıklamasında "Survivor'dayken sevgilim vardı ama sonra herkes öğrendi iletişimden dolayı olmadı. Aldatma konusu yalan. Sadece ayrıldık. Nedenini de açıklamayayım... Bekleyememiş, sabırsızlık mı desek kıskanç mı desek... Birisi onun aklına girmiş... Ben hala anlamadım. Elendikten sonra da bir kere telefonlu konuşmadım reddettim. Survivor'da kafamda bitirdim; aradı ama açmadım..." dedi.
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Aycan açıklamasında ayrılık haberinden etkilendiğini de itiraf etti. Aycan sevgilisiyle ayrılığının finale gitmesini engellediğini söyledi. Aycan yakın arkadaşı Asena'nın yaptığının da doğru olduğunu söyledi.

BARIŞ VE NİSA AÇIKLAMASI

Aycan Barış'ın ve Nisa'nın fanlarından linç yediğini söyledi. Ailesine çirkin sözler söylenmesinin üzerine sinirlendiğini söyleyen Aycan 'orada durun' açıklama yaptı. Barış ile arasında bir ilişki olmadığını söyleyen Aycan "Ben Barış'tan daha iyiyim" dedi.

BOMBA NİSA-SERCAN AÇIKLAMASI

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Aycan Nisa ile ilgili ise "Ben Nisa'yı kıskanmıyorum o da beni kıskanmıyordur. Nisa'yı yükseltmek için beni eziyorlar. Ben Nisa'yı düşündüğüm için Sercan-Nisa olayını açmıyorum. En iyi ben biliyorum. Ben o olayı açsam Nisa'nın yüzü olamaz. Nisa o kadar anlatıldığı gibi değil Sercan'a üzüldüm. Nisa'nın dediklerine inanıyorlar Sercan'ı sapık gibi bir hale getiriyorlar. Ben mesela utanırım. Ben eğer çocukluk yapsam Nisa'yı ezerim" dedi.

Aycan Sercan ile bu konuda dertleştiğini söyleyerek "Sercan Nisa'ya aşık değil yok sıfır" açıklamasında da bulundu.

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