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Survivor Aycan Yanaç son gürüntüsüyle dikkat çekti

12.02.2021 13:35 | Son Güncelleme:
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Survivor Aycan Yanaç son gürüntüsüyle dikkat çekti

Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan futbolcu Aycan Yanaç İstanbul'un tadını çıkarıyor. Survivor Aycan son görüntüsüyle dikkat çekti.

Survivor eski yarışmacısı Aycan Yanaç, önceki gün Aqua Florya AVM’de objektiflere yansıdı.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Yanaç, “Sahile yürüyüş yapmaya geldim. Aynı zamanda İstanbul'daki son günlerim.. İznim olduğum için buraya gelmeyi tercih ettim. Yakın zamanda Gaziantep’e giderek takımımla tekrar çalışmaya başlayacağım” dedi.

AYCAN YANAÇ (1)

Koronavirüs önlemleri kapsamında kurallara uyduğu görülen başarılı futbolcu, vale noktasından aracını alarak AVM'den ayrıldı.

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Yanaç'ın sportif giyim tarzı ve biraz kilo almış hali dikkat çekti. (Snobmagazin)

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