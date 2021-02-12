Survivor Aycan Yanaç son gürüntüsüyle dikkat çekti

Survivor eski yarışmacısı Aycan Yanaç, önceki gün Aqua Florya AVM’de objektiflere yansıdı.
Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Yanaç, “Sahile yürüyüş yapmaya geldim. Aynı zamanda İstanbul'daki son günlerim.. İznim olduğum için buraya gelmeyi tercih ettim. Yakın zamanda Gaziantep’e giderek takımımla tekrar çalışmaya başlayacağım” dedi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında kurallara uyduğu görülen başarılı futbolcu, vale noktasından aracını alarak AVM'den ayrıldı.
Yanaç'ın sportif giyim tarzı ve biraz kilo almış hali dikkat çekti. (Snobmagazin)
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