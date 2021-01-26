Aycan Yanaç'ın göğüs ucu belli olunca... Takipçilerinden yorum yağdı

Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacılarından Aycan Yanaç gündeme bomba gibi düştü. Gaziantep ALG Spor'da top koşturan Aycan Yanaç paylaşımlarıyla olay oldu.

Survivor Aycan Yanaç, sosyal medya hesabından yaz ayında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta göğüs ucunun belli olduğunu gören takipçileri Aycan'ı yorum yağmuruna tuttu. Yanaç'ın bu fotoğrafını görenler, "Bu fotoğrafı sil! Göğüs ucun görünüyor" şeklinde uyarılarda bulundu.

Yanaç, takipçilerinin uyarılarını dikkate almadı.



