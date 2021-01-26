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  4. Aycan Yanaç'ın göğüs ucu belli olunca... Takipçilerinden yorum yağdı

Aycan Yanaç'ın göğüs ucu belli olunca... Takipçilerinden yorum yağdı

26.01.2021 14:38 | Son Güncelleme:
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Aycan Yanaç'ın göğüs ucu belli olunca... Takipçilerinden yorum yağdı

Survivor eski yarışmacısı ve Gaziantep ALG Spor'da top koşturan Aycan Yanaç'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı tartışma yarattı. Survivor Aycan'ın paylaşımında göğüs ucu belli olunca yorum yağdı.

Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacılarından Aycan Yanaç gündeme bomba gibi düştü. Gaziantep ALG Spor'da top koşturan Aycan Yanaç paylaşımlarıyla olay oldu.

Survivor Aycan Yanaç, sosyal medya hesabından yaz ayında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta göğüs ucunun belli olduğunu gören takipçileri Aycan'ı yorum yağmuruna tuttu. Yanaç'ın bu fotoğrafını görenler, "Bu fotoğrafı sil! Göğüs ucun görünüyor" şeklinde uyarılarda bulundu.

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Yanaç, takipçilerinin uyarılarını dikkate almadı.

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