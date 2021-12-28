Survivor Aycan Yanaç'tan olay sözler: Herkes birbirinin kuyusunu kazacak

Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Aycan Yanaç, adaya gitmeden önce Şebnem Ber'e konuştu. Survivor Aycan Yanaç açıklamasında "Çıktıktan sonra ilk bir ay asla gitmem diyordum ama zaman geçince destekçileri görünce kararım değişmeye başladı" dedi.

Survivor Aycan konuşmasının devamında takımda tanıdığı arkadaşları olmasına rağmen rahat olmadığını söyledi. Aycan açıklamasında "Orada herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışacak. Ne kadar tanıyorum desem de darbe yiyeceksin. Orası öyle bir yer. O sene herkesle iyiydim ama elenip baktım arkamdan sallıyor" dedi.

"MERT ÖCAL İLE İYİ ANLAŞIRIM"

Survivor Aycan yorumlarının devamında kendini çok hazırladığını kimsenin psikolojisini bozamayacağını söyledi.

Survivor Aycan Yanaç takımında Mert Öcal ile iyi anlaşabileceğinin de açıkladı. Survivor Aycan Nisa ile barıştığını da sözlerine ekledi.



