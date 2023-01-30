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Survivor Aysu kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023 Aysu Keskin’in mesleğini duyanlar çok şaşırdı

30.01.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 kadrosunda yer alan Aysu Keskin merak konusu oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın yeni bölüm fragmanına Aysu Keskin ve Murat Ceylan arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Peki, Survivor Aysu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler

Survivor Aysu kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023 Aysu Keskin’in mesleğini duyanlar çok şaşırdı

Survivor Aysu Keskin'in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor yarışmacılarından biri olan Aysu Keskin basketbolcudur. Murat Ceylan ile bu akşamki bölümde tartışan Keskin kariyerine TED Ankara Kolejliler'de başlamıştır.

SURVİVOR AYSU KESKİN KİMDİR?

Saadet Aysu Keskin, 1990 İstanbul doğumludur. Kariyerine 2013'te TED Ankara Kolejliler'de başladı.
Uludağ Basket Nilüfer BSD takımında forma giyen Keskin bugüne kadar; TED Ankara Kolejliler, Ordu Spor Kulübü, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol İhtisas, Bursa BüyükŞehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü, Samsun Basketbol İhtisas, İzmit Belediye Spor Kulübü'nde oynadı.

aysu

Aysu Keskin’in Instagram hesabı aysukeskin.23’dür. Yarışmacının 19,2 bin takipçisi bulunuyor.

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