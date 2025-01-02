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Survivor başlamadan kadınların kavga ettiği ortaya çıktı! O isimler konseyde gerildi! 'Ayırmak zorunda kaldık'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.01.2025 22:03
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Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2025 tüm kaosuyla başladı. Acun Ilıcalı, konseyde kadın yarışmacıların elemeler sırasında gerilim yaşadığını açıkladı. Yarışmacılardan Dilşah ve Almeda ise konseyde gerildi.

Survivor başlamadan kadınların kavga ettiği ortaya çıktı! O isimler konseyde gerildi! 'Ayırmak zorunda kaldık'

Survivor All Star 2025 tüm heyecanıyla yeni sezona başladı. Oyunların başladığı programda Acun Ilıcalı, kadın yarışmacılar arasında gerilim yaşandığını açıkladı.

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ELEMELER SIRASINDA BİRBİRLERİNE GİRMİŞLER!

Acun Ilıcalı, kadın yarışmacıları mecburen ayırmak zorunda kaldıklarını ve seçim yaparken bazı isimlerin agresyon yaratabileceğini düşünerek hareket ettiklerini belirtti.

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Konseyde ise Tuğba Yeni, Dilşah Kurt ve Almeda Baylan arasında ipler koptu. Dilşah "Durduk yere düşman edindim." derken Almeda "Sen anca kurt postu olursun" yanıtın verdi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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