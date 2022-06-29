Survivor yarışması ile popüler olan Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı ile Survivor'un son üç finalisti arasında yer alıyor. Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent rolü ile tanınıyor. Peki Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul doğumlu Batuhan Karacakaya 25 yaşındadır. Aşk-ı Memnu, Umutsuz Ev Kadınları, Aşk Tesadüfleri Sever gibi dizilerde rol aldı.

Bir zamanlara damga vuran Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent rolü ile seyircilerin belleğine kazındı. Şimdilerde ise Survivor 2021 ve 2022 sezonuyla gündemde yer alıyor.

BATUHAN KARACAKAYA DİZİLERİ

Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)

Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)

Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)

Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)

Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)

Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)

