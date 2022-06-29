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Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında ve nereli?

29.06.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Batuhan Karacakaya, Survivor macerasına 2022 All Star sezonu ile devam etti. Batuhan Karacakaya, Survivor 2022'de son üçe kaldı. Peki Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında ve nereli?

Survivor yarışması ile popüler olan Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı ile Survivor'un son üç finalisti arasında yer alıyor. Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent rolü ile tanınıyor. Peki Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında ve nereli?

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul doğumlu Batuhan Karacakaya 25 yaşındadır. Aşk-ı Memnu, Umutsuz Ev Kadınları, Aşk Tesadüfleri Sever gibi dizilerde rol aldı.

Bir zamanlara damga vuran Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent rolü ile seyircilerin belleğine kazındı. Şimdilerde ise Survivor 2021 ve 2022 sezonuyla gündemde yer alıyor.

BATUHAN KARACAKAYA DİZİLERİ

Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)

Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)

Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)

Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)

Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)

Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)

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