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Survivor bayram özele davet edilmeyen Demet Akalın: Daha da seyretmem

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 16:22 | Son Güncelleme

Survivor tutkunu olan Demet Akalın, bayram özel programına davet edilen ünlü arasında yer almadığı için Acun Ilıcalı'ya resti çekerek programı izlememe kararı aldı.

Survivor bayram özele davet edilmeyen Demet Akalın: Daha da seyretmem

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020, bayram özel bölümüyle ekrana geldi. Dün akşam yayınlanan bölümde aralarında Ezgi Mola, Hadise, Murat Boz, Enis Arıkan ve Bülent Serttaş'ın olduğu ünlü isimler yarışmacılarla partner olarak Anlat Bakalım oyununu oynadı.

Çekimlere davet edilmeyen Demet Akalın ise Acun Ilıcalı'ya resti çekti.

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Özellikle karantina sürecinde ailesiyle birlikte Survivor'ın her bölümünü kaçırmadan izleyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, yarışmaya davet edilen ünlü isimlerin arasında yer almadı.

Anlat Bakalım oyununa davet edilmeyen Akalın, Instagram hesabından kendi haberini paylaşan sayfaya "Daha da seyretmem" yorumunu yaptı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Demet teyzenin amaci survivor ayagina acuna kapagi atip o seste juri olmak ama hadise 10 gomlek ustun imkansiz
Türkçesi zayif diyedir..
ya bunlara prim verenler siz herseyi hak ediyorsunuz aç kalın bunlar da zengin olsun
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