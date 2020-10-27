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Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk o mesajı yayınladı! 'Şöyle bir ısırsın...'

27.10.2020 11:59 | Son Güncelleme:
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Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk o mesajı yayınladı! 'Şöyle bir ısırsın...'

Survivor yarışmacıları yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Askerden dönen Berkan Karabulut sevgilisi Lale Onuk'un isyanı da hesabından yanıt verdi.

Survivor yarışması bitti ama yarışmacılar gündemden düşmüyor. Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının son etabından dikkatleri üzerine çeken Berkan Karabulut programının final yapmasıyla beraber İstanbul’daki hayatına döndü.

Fenomen yarışmacının sevgilisi Lale Onuk ile yaptığı paylaşımlar sık sık dikkat çekiyor. Onuk son olarak kendisine gelen bir mesajı ifşa ederek sevgilisine isyan etti.

Motivasyona ihtiyacı olduğunu söyleyen Lale Onuk'a bir takipçisi "Yanında babako gibi birisi var sen diyorsun ki motivasyona ihtiyacım var. Şöyle bir ısırsın seni kendine gel" yazdı.

Ekran Alıntısı

Lale Onuk bu paylaşıma Berkan'ı ekleyip "Nerdesin" dedi. Karşılıklı atışan çiftin paylaşımı gündem oldu. Berkan'ın fanları paylaşıma beğeni yağdırdı.

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