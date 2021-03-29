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Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk'tan Dominik pozları

29.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Berkan Karabulut’un sevgilisi olan Lale Onuk, Dominik'te birleşme partisine gitti. Güzel isim bikinili pozlarıyla gündem oldu.

Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk'tan Dominik pozları

Survivor Berkan Karabulut’un sevgilisi olan Lale Onuk, sevgilisinin yarışmacı olmasından sonra sık sık gündem oluyordu.

Son olarak Survivor birleşme partisinde sevgilisine eşlik eden Onuk Dominik'ten paylaşımlar yaptı. Güneşin ve denizin tadını çıkaran Lale Onuk'un bikinili paylaşımlarına beğeni yağdı.

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LALE ONUK KİMDİR?

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Lale Zuzanna Onuk İstanbul doğumludur. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018’de 19. Numarada yarışmıştır. 1,80 boyunda olan Lale Onuk 22 yaşında. Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekerken, Instagram’da şu sıralar 520 bin takipçisi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Berkan Karabulut
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Survivor cular çıkdı birde başımıza arkadaş kimsiniz vatanı kurtardınızda bizimmi haberimiz yok anlamadımki tövbe tövbe:)

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