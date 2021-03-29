Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk'tan Dominik pozları

Survivor Berkan Karabulut’un sevgilisi olan Lale Onuk, sevgilisinin yarışmacı olmasından sonra sık sık gündem oluyordu.

Son olarak Survivor birleşme partisinde sevgilisine eşlik eden Onuk Dominik'ten paylaşımlar yaptı. Güneşin ve denizin tadını çıkaran Lale Onuk'un bikinili paylaşımlarına beğeni yağdı.

LALE ONUK KİMDİR?



Lale Zuzanna Onuk İstanbul doğumludur. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018’de 19. Numarada yarışmıştır. 1,80 boyunda olan Lale Onuk 22 yaşında. Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekerken, Instagram’da şu sıralar 520 bin takipçisi bulunuyor.



