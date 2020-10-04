Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk’un pozu sosyal medyayı salladı!

4 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti’nde mücadele eden yarışmacı sık sık sevgilisini özlediğini belirtmişti. Survivor’un final yapmasından sonra Çeşme’de tatil yaparak özlem gideren Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk bedelli askerlik süresince de birbirlerinden ayrı kalmak zorundaydı. Vatani görevini tamamlayarak İstanbul’a dönen Survivor Berkan Karabulut ve kız arkadaşı Lale Onuk’un hasreti sona erdi.

‘BİRAZ HUZUR’

Uzun süredir beraber olan Berkan Karabulut ve Lale Onuk’tan hayranlarını sevindiren aşk dolu bir paylaşım daha geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk’un fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Orman manzarası önünde poz veren Lale Onuk güzelliğiyle adeta büyüledi. Sevgilisi Berkan Karabulut’un objektifine poz veren Lale Onuk fotoğrafına, “Birazcık huzur ve sessizlik” notunu ekledi. Lale Onuk'un gönderisi kısa süre içinde takipçilerinden yüzlerce beğeni ve yorum almayı başardı.

