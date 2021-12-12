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Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk paylaşımlarıyla dikkat çekti

12.12.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star gönüllüler kadrosunda yer alan Berkan Karabulut'un sevgilisi yine gündeme geldi. Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk paylaşımlarıyla dikkat çekti

Survivor All Star kadrosu açıklandı. Survivor All Star gönüllüler kadrosunda bu yıl, Survivor 2020'de yarışan Berkan yer alacak. Yarışmacının hayranları Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi de merak edilen konular arasında.

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SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2022 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.

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SURVİVOR BERKAN'IN SEVGİLİSİ MERAK EDİLDİ

Berkan Karabulut sevgilisiyle pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Birbirlerinden hiç ayrılmayan ünlü çift şu sıralar yarışma için ayrı düşmeden önce kar tatili yapıyor.

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Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla ile de arkadaş. Sık sık birlikte vakit geçiren çiftten Lale Onuk sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde.

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İddialı tarzıyla ve güzelliğiyle Berkan fanlarının da dikkatini çeken Onuk son olarak sevgilisinin tanıtım fotoğrafıyla dalga geçti. O fotoğrafı paylaşan Lale Onuk fotoğrafa "Peki bu tip ne" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
survivor Berkan Karabulut
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