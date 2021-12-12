MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor All Star yarışmacıları kimler oldu? Acun Ilıcalı Survivor Ünlüler Takımı'nı açıkladı

Survivor All Star yarışmacıları kimler oldu? Acun Ilıcalı Survivor Ünlüler Takımı'nı açıkladı

12.12.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkesin merakla beklediği Survivor All Star kadrosu belli oldu. Acun Ilıcalı Survivor 2022 yarışmacılarının belli olup olmadığı merak edilirken sosyal medyasından paylaşım yaptı. Survivor Ünlüler Takımı'nda Mert Öcal'dan Aycan Yanaç'a efsane yarışmacılar yer aldı.

"Survivor All Star yarışmacıları belli oldu mu? Survivor 2022 ne zaman başlıyor?" gibi sorulara Acun Ilıcalı yanıt verdi.

Acun Ilıcalı paylaşımında "Survivor All Star için geri sayım başladı. All Star kadrosunu açıklıyoruz" demişti. Beklenen an geldi ve Acun Ilıcalı Survivor All Star yarışmacılarını açıkladı.

SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Acun Ilıcalı Survivor All Star yarışmacılarını sosyal medyadan açıkladı. Açıklamaya göre Survivor Ünlüler Takımı yarışmacıları şunlar: Survivor 2018'in şampiyonu Adem, Avatar Atakan, Çocuklar Duymasın ile tanınan Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan, Sema, Birsen.

TURABİ ÜNLÜLER TAKIMINDA YOK!

Geçtiğimiz günlerde Survivor'da olma ihtimaline dair imalı bir paylaşım yapan Turabi ise Ünlüler takımında yer almıyor.

ÜNLÜLER TAKIMI BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı "İşte Survivor All Star Ünlüler Takımı. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim" notuyla yeni yarışmacıları açıkladı.
Sercan Yıldırım Survivor'a gelmeden hemen önce evlenmişti. Daha balayına bile çıkamayan Yıldırım soluğu Dominik'te alacak gibi görünüyor. Barış Murat Yağcı kadroda görünürken Nisa Bölükbaşı ise kadroya yer almıyor.
Geçtiğimiz günlerde saçlarını pembe yapan ve estetikli haliyle dikkat çeken Nagihan da ünlüler takımında yerini aldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den memur maaşları ile ilgili açıklama

AK Parti'den memur maaşları ile ilgili açıklama

Bakan Yanık'tan çarpıcı iddiaya yanıt: Doğru değil

Bakan Yanık'tan çarpıcı iddiaya yanıt: Doğru değil

Dikkat çeken kare! Yan yana izlediler

Dikkat çeken kare! Yan yana izlediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbullulara 'müjde' olarak duyurmuştu! Çalışmalar 2022'de başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbullulara 'müjde' olarak duyurmuştu! Çalışmalar 2022'de başlıyor

Meteorolojiden çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarı

Meteorolojiden çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarı

Marketlerde fiyatı 18 TL'yi buldu: İnsanlara acımadan satıyorlar

Marketlerde fiyatı 18 TL'yi buldu: İnsanlara acımadan satıyorlar

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Konuşanlar tartışması Meclise taşındı! Ilıcalı ve Hasan Can için çok sert sözler

Konuşanlar tartışması Meclise taşındı! Ilıcalı ve Hasan Can için çok sert sözler

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Olay açıklama! "Altını da beraber kaçırdılar"

Olay açıklama! "Altını da beraber kaçırdılar"

Hasan Can Kaya'ya kötü haber! RTÜK Başkanı açıkladı

Hasan Can Kaya'ya kötü haber! RTÜK Başkanı açıkladı

Eski gelin adayının yeni mesleği şaşırttı

Eski gelin adayının yeni mesleği şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.