Survivor All Star yarışmacıları kimler oldu? Acun Ilıcalı Survivor Ünlüler Takımı'nı açıkladı

"Survivor All Star yarışmacıları belli oldu mu? Survivor 2022 ne zaman başlıyor?" gibi sorulara Acun Ilıcalı yanıt verdi.

Acun Ilıcalı paylaşımında "Survivor All Star için geri sayım başladı. All Star kadrosunu açıklıyoruz" demişti. Beklenen an geldi ve Acun Ilıcalı Survivor All Star yarışmacılarını açıkladı.

SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Acun Ilıcalı Survivor All Star yarışmacılarını sosyal medyadan açıkladı. Açıklamaya göre Survivor Ünlüler Takımı yarışmacıları şunlar: Survivor 2018'in şampiyonu Adem, Avatar Atakan, Çocuklar Duymasın ile tanınan Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan, Sema, Birsen.

TURABİ ÜNLÜLER TAKIMINDA YOK!

Geçtiğimiz günlerde Survivor'da olma ihtimaline dair imalı bir paylaşım yapan Turabi ise Ünlüler takımında yer almıyor.