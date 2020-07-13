Survivor Berkan kimdir? Survivor'dan elenen Berkan Karabulut kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Berkan'ın hayat hikayesi

Survivor 2020 finaline adım adım yaklaşılırken bu akşam kritik bir eleme yapıldı. Survivor son bölümde dokunulmazlığı kaybeden üç isimden biri olan Berkan Karabulut, halk oylaması sonucuna göre elenen isim oldu. Berkan Karabulut İstanbul finalini göremeden yarışmaya veda etti. Peki, Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Berkan Karabulut'un biyografisi haberimizde.

SURVIVOR'A YEDEKLERDEN KATILMIŞTI

Berkan Karabulut, Survivor'dan diskalifiye edilen Erman'ın yerine ünlüler takımına katılmıştı. Mart ayı başında Survivor macerasına başlayan Berkan, daha sonra ise Acun Ilıcalı'nın kararıyla gönüllüler takımına geçmişti.

BERKAN'IN SURVİVOR 2020'DE PERFORMANSI

Survivor 2020 genel performans tablosuna bakıldığı zaman Berkan, listenin başında yer alıyor. Yüzde 58 başarı oranı olan Survivor Berkan, 387 oyuna çıktığı yarışmada 226’sını kazanmayı başardı.



SURVIVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR? İŞTE BİYOGRAFİSİ

Berkan Karabulut, Kişisel eğitimci ve plates hocasıdır. Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine kendisini geliştirmektedir. 2011 yılında Bilecik Üniversitesinde okumaya başlayana Berkan Karabulut 2015 yılında mezun olmuştur.