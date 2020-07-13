Survivor Berkan kimdir? Survivor'dan elenen Berkan Karabulut kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Berkan'ın hayat hikayesi

Survivor 2020 finaline adım adım yaklaşılırken bu akşam kritik bir eleme yapıldı. Survivor son bölümde dokunulmazlığı kaybeden üç isimden biri olan Berkan Karabulut, halk oylaması sonucuna göre elenen isim oldu. Berkan Karabulut İstanbul finalini göremeden yarışmaya veda etti. Peki, Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Berkan Karabulut'un biyografisi haberimizde.
Berkan Karabulut, Survivor'dan diskalifiye edilen Erman'ın yerine ünlüler takımına katılmıştı. Mart ayı başında Survivor macerasına başlayan Berkan, daha sonra ise Acun Ilıcalı'nın kararıyla gönüllüler takımına geçmişti.
Survivor 2020 genel performans tablosuna bakıldığı zaman Berkan, listenin başında yer alıyor. Yüzde 58 başarı oranı olan Survivor Berkan, 387 oyuna çıktığı yarışmada 226’sını kazanmayı başardı.
Berkan Karabulut, Kişisel eğitimci ve plates hocasıdır. Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine kendisini geliştirmektedir. 2011 yılında Bilecik Üniversitesinde okumaya başlayana Berkan Karabulut 2015 yılında mezun olmuştur.
Survivor 2018’e Marcus isimli yarışmacı erken veda etmek zorunda kalınca Survivor 2018’de artık Berkan Karabulut’lu dönem başladı. Berkan Karabulut aslında Survivor 2018 seçmelerinin tamamını geçmiş ancak Survivor 2018 as kadrosuna Acun Ilıcalı tarafından alınmamıştı. Yedekte olan Gönüllüler takımın yarışmacısı Berkan Karabulut uzun dönemdir Survivor 2018’de yarışacak gibi hazırlıklarına devam etmekteydi.
Berkan Karabulut bir çok ünlü ile spor salonunda beraber çalışma imkanı bulmuştur. Berkan Karabulut Sercan Badur ile de antrenman yapmıştır.
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