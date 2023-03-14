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Survivor Birleşme Partisi ne zaman, hangi gün? Survivor 2023 Birleşme Partisi'ni Acun Ilıcalı açıkladı

14.03.2023 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Birleşme Partisi'nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımının kıyasıya mücadelesi seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ederken Birleşme Partisi'nin detaylarını sunucu Acun Ilıcalı açıkladı. Konuya ilişkin sorgulamalar başladı. Peki, Survivor Birleşme Partisi ne zaman, hangi tarihte? Survivor Birleşme Partisi'nde adalar birleşecek mi?

Survivor Birleşme Partisi ne zaman, hangi gün? Survivor 2023 Birleşme Partisi'ni Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2023 sezonu tüm hızıyla devam ederken yarışmacı sayıları da git gide azalıyor. Tv8 erkanlarının sevilen yarışması Survivor'da birbirinden çekişmeli mücadeleler gerçekleşiyor. Yarışmacıların azalmasıyla beraber Survivor Birleşme Partisi gündeme geldi. Survivor 2023 Birleşme Partisi'nin ne zaman yapılacağını Acun Ilıcalı açıkladı. İşte detaylar...

acun ılıcalı survivor

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Sunucu Acun Ilıcalı Survivor Birleşme Partisi'ne ilişkin, ''Survivor'da birleşme yakınlaşmıştır. İki hafta sonra birlşeme partisi olacak. Bu arada ufak bir kötü haberim var. Birleşmeye kadar hızlandırılmış eleme var. 2 değil üç yarışmacı veda edecek. Birleşmeden bir gece önce bir veda olacak."

acun ılıcalı survivor 2

"Birleşmeyi öne aldık, takvim sıkılaştı. Ara verdiğimiz dönem var o yüzden elemeyi hızlandıracağız. Üç yarışmacı giderse birleşme sayısı güzelleşiyor. Bir veda olacaktı ama bir veda biraz hüzünlü olacak." sözlerine yer verdi.

Açıklamaya göre, 26 Mart'ta birleşme partisinin yapılması bekleniyor.


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