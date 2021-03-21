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Survivor birleşme partisine gelecek olan dünyaca ünlü isim belli oldu: Jason Derulo

21.03.2021 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Türkiye 2021'de birleşme partisi için heyecanlı geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, önümüzdeki haftalarda yapılacak birleşme partisi ile ilgili bomba açıklamayı Instagram hesabından yaptı. Ilıcalı, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo'nun birleşme partisine geleceğini duyurdu.

Survivor birleşme partisine gelecek olan dünyaca ünlü isim belli oldu: Jason Derulo

Survivor Türkiye 2021 yarışmasında birleşme partisi heyecanı yaşanıyor. Acun Ilıcalı Survivor'ın yayınlanan son bölümünde Jason Derulo'nun birleşme partisinde olacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz tarihlerde birleşme partisinin tarihini açıkladı; 'Birleşme partisi de 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur, 2 hafta kaldı. Çok da güzel bir parti olacak inşallah.' dedi. 20 Mart 2021 Cumartesi akşamı yayınlanan Survivor'ın yayınlanan bölümünde ise konseyde birleşme partisinde sahne alacak ismi duyurdu. Aynı zamanda sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı, Survivor izleyicilerini ve takipçilerini meraklandırdı.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla birleşme partisine katılacak olan dünyaca ünlü ismin Jason Derulo olduğunu duyurdu. Ilıcalı paylaşımında şunları yazdı:

"Swalla ve Savage Love şarkılarının arkasındaki büyük isim, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek."


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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Jason Derulo
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