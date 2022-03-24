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Survivor Bora kimdir? Bora Edin kaç yaşında ve nereli?

24.03.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasında Ünlüler takımında yarışan Bora Edin, 23 Mart akşamında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde yarışmadan elendi. Bunun ardından Bora Edin'in hayatı merak konusu oldu. Survivor Bora kimdir? Bora Edin kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

Survivor Bora kimdir? Bora Edin kaç yaşında ve nereli?

Survivor yarışma programı ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Bora Edin sviçre'de 7 yıl yaşamış daha sonra lise eğitimi için Malta'ya gitmiştir. Futbola ilgisi olan Edin, bir dönem Hibernians takımında görev aldı. Survivor Bora kimdir? Bora Edin kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

BORA EDİN KİMDİR?

23 Mart 1984 doğumlu Bora Edin Malta'da da geçen 2 yılın ardından Türkiye'ye geldi. Edim, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünü tamamladı.

Üniversite döneminde de sporla içli dışlı olan Edin, okulun futbol takımında kaptanlık yapmıştır. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katıldığı Salon Futbol Turnuvası'nda da takımıyla birlikte şampiyonluk kazandı.

Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Ayrıca pinpon, tenis, yüzme, badminton gibi pek çok sporla ilgilendi. 1.82 boyunda ve 76 kilo olan Bora Edin, Hülya Edin ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.


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TV8 survivor
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